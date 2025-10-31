【サーティワン】ハローキティとのコラボ再びかわいすぎるスリーブ・チャーム・ポーチ...これはゲットするしか。《11月1日開始》

B-R サーティワン アイスクリームでは、2025年11月1日から27日までの期間限定で「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を開催します。

反則級のかわいさ

昨年話題になったサンリオのハローキティとのコラボが今年も実施。ハローキティの誕生日である11月1日からスタートします。

今年はハローキティに加え、双子の妹ハローミミィやお友だちのタイニーチャムも登場し、さらにパワーアップ。かわいさ満点のビジュアルとサーティワンの人気フレーバーが融合した、限定商品が勢揃いです。

●ハローキティ スペシャルダブルカップ

好みのアイスクリーム（スモールまたはレギュラー）を2個選べるダブルカップ。チャームは昨年よりも一回り大きくなっています。

トッピングには、3種類のアイシングビスケットのうち、いずれか1つがランダムで付きます。

カップにはハローキティのいろんな表情やモチーフが描かれ、ファンにはたまらないデザインです。

価格は、スモールダブルが680円、レギュラーダブルが930円。

● ハローキティ ダブルカップ

こちらも好みのアイスクリームを2個選べるダブルカップ。

カップデザインは2種類あり、Aはハローキティとミミィが仲良くアイスを楽しむ姿がとてもキュートです。

Bはタイニーチャムも加わったカラフルなデザイン。

ファンに刺さる、かわいすぎる表情のキティたちが魅力です。

価格は、スモールダブルが510円、レギュラーダブルが760円。

●ハローキティのバースデーには特別ピックも！

ハローキティの誕生日である11月1日からは、「ハローキティ ダブルカップ」に先着で「ハローキティ バースデーピック」が付いてくる特典も。数量限定なので、キティファンの人は早めにゲットしてくださいね。

「ハローキティ スペシャルダブルカップ」は対象外です。

●ハローキティ アップルパイサンデー

ハローキティの"ママが作ったアップルパイ"をイメージした、秋冬にぴったりのサンデーが登場。

好みのスモールサイズのアイスクリームを2個選び、ホイップクリームと角切りリンゴ入りのリンゴソースをトッピング。さらに、発酵バターの香りとアーモンドの香ばしさが広がるサクサクのパイも添えられています。

リンゴ型のチョコレートや、ハローキティ・ハローミミィ・タイニーチャムのピックも飾られ、見た目も華やか。カップにはリンゴモチーフがたくさん描かれ、オリジナル感も満載です。

また、ハローキティとハローミミィのリバーシブルスリーブ付きで、表はハローキティ、裏はハローミミィの刺繍入り。起毛素材で冬にぴったりのアイテムは、ドリンクカップやマイボトルにも使えます。

価格は1370円です。

●ハローキティ シングルサンデー

好みのスモールサイズのアイスクリームを1個選べる、かわいらしいシングルサンデー。ピンクのリボンとお洋服を着たハローキティのチョコレートがトッピングされ、ダブルのアイスを持った姿がとってもキュート。ホイップクリームとカラースプレーで彩られた見た目は、ハローキティファンだけでなく子どもも喜ぶこと間違いなしです。

カップのスリーブはオリジナルデザインのシールになっていて、食べ終わったあとも楽しめる仕様。シールには、さまざまなフレーバーをイメージしたハローキティたちが描かれていて、コレクションしたくなるかわいさです。

価格は560円。

●ハローキティ アイスクリームセット

好きなアイスクリーム（スモールまたはレギュラー）を8個選べる、テイクアウトにぴったりなアイスクリームセット。カップには、ハローキティたちのキュートなデザインが施されていて、サーティワンの人気フレーバーとコラボしたオリジナル仕様です。

さらに、冬にうれしい「ハローキティ収納ポケット付きブランケット」がセットに！

ふわふわ素材で肌触りがよく、ポケットにはカイロを入れたり、小物を収納したりと実用性も抜群です。

価格は、スモール2990円、レギュラー3550円。

●ハローキティ フレッシュパック ミニ

好きなアイスクリームをたっぷり詰められる「フレッシュパック ミニ」が、ハローキティ仕様で登場。カップには大きく描かれたハローキティが目を引くデザインです。お気に入りのフレーバーや、期間限定の味をおうちでゆっくり楽しみたい人にぴったり。

さらにキルティングのピンクサテン生地で仕立てた「ハローキティ バニティポーチ」がセットに！ ラブポーションサーティワンをモチーフにしたハローキティがプリントされていて、コスメや小物の収納に便利なサイズ感です。

価格は1450円。

一部商品は、店舗によって価格が異なる場合があります。いずれの商品も、無くなり次第終了なので、気になる人は早めにチェックして。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部