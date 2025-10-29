ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ポケット満載で整理力抜群！【コンバース】のタウン向けリュックが使いやすさ重視で登場！Amazonで販売中！

通勤・通学習い事など。様々なシーンで大活躍間違い無しのバックパック。容量は約30リットル。たくさんの荷物を入れられる大きさだからこそ背面・ショルダーは通気性の良いメッシュのクッション素材を使用し長時間の使用による蒸れや身体への負担を軽減できるよう考慮。またポケットもあるので、ごちゃつかずに整理整頓可能！！

通勤や通学にフィットする約30Lの大容量設計で、教科書ノートPC、弁当までしっかり収納できる。

背面とショルダーにクッション性の高いメッシュ素材を採用し、長時間の背負い心地を快適に保つ。

合計9つのポケットと2つのメイン収納部で、荷物を細かく整理できる高い実用性を備えている。

デザイン性のあるスニーカー柄プリントがアクセントになり、シンプルながら個性を感じさせる仕上がりとなっている。