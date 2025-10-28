ÆüÊÆ¼óÇ¾ Æ±ÌÁ¶¯²½¤ò³ÎÇ§¡¡¹â»Ô¼óÁê¡Ö¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¤ò¡×
ÍèÆüÃæ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò´Þ¤à°ìÏ¢¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÁ°¡¢·ÞÉÐ´Û¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤·¡¢ÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤º±Ñ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ï¤È¤â¤Ë´Ø·¸¤¬¿¼¤¤°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÎÌ¾Á°¤ò²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¡¢´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤¯¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ø¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
°ÂÇÜ¿¸»°»á¤â¤«¤Ê¤ê´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤·¤Æ»ä¤ÎÊý¤«¤é¤â½Ë¤·¤¿¤¤¡£½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ê½ÐÍè»ö¡Ë¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤À¤í¤¦¡£
40Ê¬´Ö¤ËµÚ¤Ö²ñÃÌ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÆ±ÌÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¿Ìä¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ê¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¸å¡¢Î¾¼óÇ¾¤ÏÆüÊÆ´ØÀÇ¹ç°Õ¤È½ÅÍ×¹ÛÊªÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤È¤È¤â¤ËÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
²æ¡¹¤Ï¾ï¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤ò¿´¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï°ÎÂç¤Ê¼óÁê¤È¤Ê¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¸å¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂçÅýÎÎÀìÍÑ¥Ø¥ê¤ËÆ±¾è¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥¢¥á¥ê¥«³¤·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤Î´ÏÆâ¤Ç±éÀâ¤·¤¿ºÝ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢±éÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
»ä¤Ï·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¤è¤ê°ìÁØÀÑ¶ËÅª¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÏ¢¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¼óÁê´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ö¤ÇÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎÙÇÃ×ÌäÂê¤Ø¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤òµá¤á¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£