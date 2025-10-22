【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年10月27日〜11月2日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年10月27日〜11月2日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『機転が利くでしょう』


｜総合運｜　★★★★☆


「前向きな気持ち」が、様々なことを上手に動かしていくための大事な鍵になるでしょう。ポジティブに考えることで普段取らない行動を取れたりします。仕事や公の場では、どんどん新しい自分を周囲に発信していくでしょう。周りの人達も追いつけなくなりそうです。

｜恋愛運｜　★★★★☆


判断力がいつもより長けています。妥協すべきところも押し通すところもわかって、メリハリのある行動が取れますし、相手からの信頼も得られるでしょう。シングルの方は、サイコパスな考えをする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の他の異性へのあしらい方が上手な時です。

｜時期｜


10月30日　嘘が増える　／　10月31日　調子に乗ってしまう

｜ラッキーアイテム｜


体重計

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞