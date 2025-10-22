【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年10月27日〜11月2日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月27日〜11月2日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『機転が利くでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
「前向きな気持ち」が、様々なことを上手に動かしていくための大事な鍵になるでしょう。ポジティブに考えることで普段取らない行動を取れたりします。仕事や公の場では、どんどん新しい自分を周囲に発信していくでしょう。周りの人達も追いつけなくなりそうです。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
判断力がいつもより長けています。妥協すべきところも押し通すところもわかって、メリハリのある行動が取れますし、相手からの信頼も得られるでしょう。シングルの方は、サイコパスな考えをする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の他の異性へのあしらい方が上手な時です。
｜時期｜
10月30日 嘘が増える ／ 10月31日 調子に乗ってしまう
｜ラッキーアイテム｜
体重計
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞