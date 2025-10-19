30Âå¤µ¤ó¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ªNG¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î»È¤¤Êý
¡¥é¥á¤ä¥Ñ¡¼¥ë¤Î»È¤¤¤¹¤®¤Ç¤Þ¤Ö¤¿¤¬¼ð¤ì¤Ü¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤ë
20Âå¤Îº¢¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÎ³¥é¥á¤ä¶¯¤¤¥Ñ¡¼¥ë¡£¥¥é¥Ã¤Èµ±¤¯ÌÜ¸µ¤Ï¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¤Ç¤¹¤¬30Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥Ï¥ê¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÌÜ¸µ¤¬ÃÐ¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¡Ä
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿ÌÜ¸µ¤ËÂçÎ³¤Î¥é¥á¤ä¶¯¤¤¥Ñ¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤ÈÉâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¼ð¤ì¤Ü¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾å¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¤®¤Ã¤·¤ê¤È¥é¥á¤ò¤Î¤»¤ë¤È¡¢Î©ÂÎ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¸Å¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²þÁ±ÊýË¡
¡¦¥é¥á¤ÏÉôÊ¬»È¤¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÌÜÆ¬¤ä¹õÌÜ¤Î¾å¤Ë·Ú¤¯¤Î¤»¤ëÄøÅÙ¤ÇOK¡£
¡¦Æ©¤±´¶¤ò´¶¤¸¤ë¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥µ¥Æ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥ä¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦¥é¥á¤ÏÁ´ÂÎ¤Ë»È¤ï¤º¡¢¥Á¥ç¥ó¥Á¥ç¥ó¤ÈÅÀÃÖ¤¤·¤ÆÈ´¤±´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢Ç»¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó1¿§¤Ç°Ï¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦
¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂç¾æÉ×¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢Ç»¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤«¤é²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦30Âå¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤È°ìµ¤¤ËÏ·¤±´é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡ª¤Þ¤Ö¤¿¤Î±Æ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿ÌÜ¸µ¤Ë¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²þÁ±ÊýË¡
¡¦Ç»¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÏÁ´ÂÎ¤Ë»È¤ï¤º¡¢Äù¤á¿§¤È¤·¤ÆÌÜ¿¬¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È»È¤¤¡£
¡¦¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Ë½À¤é¤«¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¤Î¤»¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡£
¡¦²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÏÇ»¤¤¿§¤Ç°Ï¤Þ¤º¡¢Ã¸¤¤¿§¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£
£¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤ËÇ»¤¤¿§¤ò¹¤²¤¹¤®¤ë
¥á¥¤¥¯¤ÎÎÏ¤ÇÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤¿¤¤¡ª¤½¤¦»×¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤ËÇ»¤¤¿§¤ò¤Î¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¼Â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
20Âå¤Îº¢¤âÇ»¤¤¤á¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÏÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡Á¤È¡¢º£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤³¤ì¤ÏµÕ¸ú²Ì¡£30Âå¤ÎÌÜ¸µ¤Ç¤Ï±Æ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤¬Íî¤Á¤¯¤Ü¤ó¤Ç¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÌÜ¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
²þÁ±ÊýË¡
¡¦¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤ÏÈ©ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡£
¡¦Ç»¤¤¿§¤ÏÆó½ÅÉý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÌÜ¿¬¤À¤±¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
¡¦È´¤±´¶¤ò½Ð¤·¡¢º£¤Ã¤Ý¤µ¤È¼ã¡¹¤·¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤Ï¼ã¤¤»Ò¸þ¤±¤Î¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤À¤è¤Í¡Á¤È¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥á¥¤¥¯¤òÂÕ¤ë¤È¡¢ÌÜ¸µ¤¬¼ä¤·¤¯¡¢¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿¤ªÈè¤ì´é¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þÁ±ÊýË¡
¡¦²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤äÃ¸¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò¾è¤»¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£
¡¦ÎÞÂÞ¤Ï¥®¥é¥Ã¤È¤µ¤»¤º¡¢±Æ¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÌÜ¸µ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¸«¤»¤ë¡£
¡¦¥Ô¥ó¥¯·Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»È¤¦¤ÈÈ©ÆëÀ÷¤ß¤âÎÉ¤¯¡¢°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¦¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯ ¥×¥Æ¥£¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥¢¥¤¥º 05
¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¡¥·¥ç¥¦¥µ¥ó¥¯¥¯¥ë¡¼¥ë¡¡649
¡¦too cool for school ¥¢¡¼¥È¥¯¥é¥¹ ¥Õ¥í¥Ã¥¿¡¼¥¸¥å¥Ú¥ó¥·¥ë¡¡¡ô15
º£²ó¤Ï30Âå¤ÎNG¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥á¤â¿§¤â¡Ö°ú¤»»¡×¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ª¤µ¤¨¤ì¤Ð°ìµ¤¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¤¼¤Ò¡¢¶À¤ÎÁ°¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥á¥¤¥¯¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£