公明党の連立離脱で政界が揺れる中、10月15日には自民党の高市早苗総裁と日本維新の会・吉村洋文代表が党首会談を実施。連立を視野に入れた政策協議を16日から始めることとなった。

“蚊帳の外”になった玉木雄一郎氏

維新が自民党に求めた政策は、社会保険料の負担軽減や外交・安全保障などを含めた12項目。中でも「政治改革」の項目にある「議員定数削減」について、吉村代表は17日に出演した『モーニングショー』（テレビ朝日系）で「難しいと思いますが、これができないと日本の改革は到底できないと思います」と発言し、年内の議員定数削減の法案提出に合意できなければ連立はできないと明言した。

協議を進める自民党と日本維新の会。自公連立解消を受けて「十数年に一度のチャンス」と意気込みを見せていた立憲民主党の野田佳彦代表は「吉村さんが上京されてきて高市さんとそこまで詰めていくということは予想しておりませんでした」と、この急接近は想定外だったと明かしている。

「ここで蚊帳の外になってしまったのが、国民民主党の玉木雄一郎代表です。一時は“野党統一の首相候補”と言われていましたが、維新が自民党との連立に舵を切ったことで一気に彼の勢いは萎んでしまいました。そこで玉木代表が取った“次の手”は、公明党と組むこと。玉木代表は国民民主党と公明党の連携強化を明言しましたが、これには有権者から《理念より議席を選んだな》《もはや増税連合だ》とがっかりした声があがっています」（政治ジャーナリスト）

また、玉木代表は、自民党との連立に向けて動き出した維新の会・吉村代表を「二枚舌」と表現。ライブ配信で「自民とやるなら、最初から言ってよ」などと“恨み節”を呈しているが、これにも《いやいやそれが政治ってもんでしょ》《子供が拗ねてるレベルの発言で見苦しい》と呆れる声が。

「大事なところで判断を誤る男」

国民民主が自民党と組むのなら財務大臣のポストが用意されていたとの噂もある中、機を逃してしまった玉木代表。公明党との連携も良い手だとは思えないといった声も多いが、果たして彼の判断は正しいのだろうか。

「玉木氏といえば、以前から“大事なところで判断を誤る男”といった評判があります。衆院選後に発覚したグラドルとの不倫や、山尾志桜里氏を擁立したかと思えば一方的に公認を取り消したことなど、随所で自身の評判を下げるような行動を取っています。最近では、過去に蓮舫氏を応援していた榛葉賀津也氏への“黒歴史”発言も炎上していましたね」（前出・政治ジャーナリスト）

こうした経緯もあってのことだろう、今回の一連の動きにも、

《いらんことせずにどっしり構えて、政策ありきの姿勢を貫いていればよかったのに》

《最初からどっちつかずの動きしかしてない。国のリーダーたる器ではないことがはっきりしましたね》

《本来の目的は内閣に入って国民のために働くことだったのでは？テレビに出て自説を滔々と話すのが目的じゃないでしょうに、忘れてしまったのか？》

といった声も寄せられている。

国民民主党に期待していた有権者のためにも、「大事なところでミスる」ことなく、政策第一に動いてほしい。