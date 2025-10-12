【JINS×ズートピア】夢と冒険をまとう♡ディズニーファン必見のアイウエア

JINSから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』をモチーフにした「JINS / Disneyモデル」が登場します。ジュディとニック、ふたりの“バディ”をテーマにした全6型12種のアイウエアは、作品の世界観を繊細に再現。警察官バッジやしっぽの形など、細部のこだわりが大人の遊び心をくすぐります。10月9日（木）より一部店舗とオンラインショップで販売開始です。

ジュディ＆ニックの絆を感じる特別デザイン

LRF-25A-172

LRF-25A-173

URF-25A-174

URF-25A-175

今回のコレクションは、『ズートピア』の象徴的な3つのシーンから着想を得た全6型12種。

ジュディモデルは明るく前向きな印象を与える華やかなデザイン、ニックモデルは落ち着いたカラーで知的な雰囲気に仕上げられています。

警察官バッジやしっぽのフォルムなど、物語を感じさせるディテールが随所に施されており、まるでふたりの友情をそばに感じられるよう。

サングラスモデル（度付き対応・レンズ交換不可）もラインアップし、シーンに合わせて楽しめます。価格は各\14,900（税込・クリアレンズ代込み）です。

スペシャルケース＆セリートで“ワクワク”をお届け

バイカラーのスペシャルメガネケース

スペシャルセリート

注目は、ジュディとニックが片面ずつデザインされたバイカラー仕様のスペシャルメガネケース。角度を変えるたびに“バディ”が入れ替わるようなデザインがユニークです。

さらに、4種類のスペシャルセリートがランダムで付属し、そのうち1枚は開けるまで分からないサプライズ仕様♡遊び心たっぷりのパッケージで、映画の世界観をより深く楽しめます。

JINS / Disneyモデル「ZOOTOPIAデザイン」は、全国の一部JINS店舗および公式オンラインショップにて販売。

オンライン限定特設ページでは、全ラインアップを写真付きでチェック可能です。

ジュディの明るさ、ニックのクールさを自分らしく取り入れて、毎日の装いに小さな冒険を添えてみてはいかがでしょうか。

© Disney

物語をまとう、新しい自分に出会うアイウエア

JINS×ズートピアのアイウエアは、映画の名シーンを思い出させながら、自分の中の勇気や遊び心をそっと引き出してくれる存在。

スペシャルケースやセリートなどのこだわりにも、JINSらしい上質さが光ります。身に着けるたびに、日常が少しだけドラマチックになるような-そんな“バディ”に出会えるコレクションです。

大切な人とお揃いで楽しむのもおすすめですよ。