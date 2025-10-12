【JINS×ズートピア】夢と冒険をまとう♡ディズニーファン必見のアイウエア
JINSから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』をモチーフにした「JINS / Disneyモデル」が登場します。ジュディとニック、ふたりの“バディ”をテーマにした全6型12種のアイウエアは、作品の世界観を繊細に再現。警察官バッジやしっぽの形など、細部のこだわりが大人の遊び心をくすぐります。10月9日（木）より一部店舗とオンラインショップで販売開始です。
ジュディ＆ニックの絆を感じる特別デザイン
LRF-25A-172
LRF-25A-173
LMF-25A-176（サングラス）※度付き対応・レンズ交換不可
URF-25A-174
URF-25A-175
UMF-25A-177（サングラス）※度付き対応・レンズ交換不可
今回のコレクションは、『ズートピア』の象徴的な3つのシーンから着想を得た全6型12種。
ジュディモデルは明るく前向きな印象を与える華やかなデザイン、ニックモデルは落ち着いたカラーで知的な雰囲気に仕上げられています。
警察官バッジやしっぽのフォルムなど、物語を感じさせるディテールが随所に施されており、まるでふたりの友情をそばに感じられるよう。
サングラスモデル（度付き対応・レンズ交換不可）もラインアップし、シーンに合わせて楽しめます。価格は各\14,900（税込・クリアレンズ代込み）です。
スペシャルケース＆セリートで“ワクワク”をお届け
バイカラーのスペシャルメガネケース
スペシャルセリート
注目は、ジュディとニックが片面ずつデザインされたバイカラー仕様のスペシャルメガネケース。角度を変えるたびに“バディ”が入れ替わるようなデザインがユニークです。
さらに、4種類のスペシャルセリートがランダムで付属し、そのうち1枚は開けるまで分からないサプライズ仕様♡遊び心たっぷりのパッケージで、映画の世界観をより深く楽しめます。
オンラインでも購入可能！あなたの新しい“相棒”に
JINS / Disneyモデル「ZOOTOPIAデザイン」は、全国の一部JINS店舗および公式オンラインショップにて販売。
オンライン限定特設ページでは、全ラインアップを写真付きでチェック可能です。
ジュディの明るさ、ニックのクールさを自分らしく取り入れて、毎日の装いに小さな冒険を添えてみてはいかがでしょうか。
© Disney
物語をまとう、新しい自分に出会うアイウエア
JINS×ズートピアのアイウエアは、映画の名シーンを思い出させながら、自分の中の勇気や遊び心をそっと引き出してくれる存在。
スペシャルケースやセリートなどのこだわりにも、JINSらしい上質さが光ります。身に着けるたびに、日常が少しだけドラマチックになるような-そんな“バディ”に出会えるコレクションです。
大切な人とお揃いで楽しむのもおすすめですよ。