NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第3週放送分（10月13日～17日予定）について、朝ドラ考察系YouTuberのトケルさんが自身のYouTubeチャンネルであらすじ、予想、考察をたっぷり語った。動画タイトルは『【ばけばけ】朝ドラ第３週あらすじネタバレ 感想予想考察 NHK ストーリー １０月１３日（月）～１０月１７日（金）』。今回の動画でトケルさんは、ヒロイン・時の出生の秘密や、実父ウシミズデンの急死という衝撃展開について独自の視点を披露した。



トケルさんは「すでにお気づきの方が多いと思いますが、トキは実はウシミズ家の娘」と、主人公・時が実はウシミズデン（堤慎一さん）とウシミズタエ（北川圭子さん）の間に生まれた子であることを明言。この事実が第3週で明かされ、さらに実の父・デンの身にも大きな出来事――つまり急逝が訪れることを告げ、「まさかこんなに早く」と動揺を隠さず伝えた。



また、松野家に向こう入りした銀次郎（菅一郎さん）との関係や、家計、工場経営危機の内幕、各家族の思いが絡み合う様子もていねいに説明。そして「松野家の抱える借金が莫大であることは銀次郎の想像を超えていたようです」と語り、登場人物たちの複雑な葛藤や不安も浮き彫りにした。



物語が進む中で三之丞は、女工への厳しい労働を提案して反発を受けるだけでなく、やがて「時は実は伝と他への子供である」と出生の秘密を暴露。「自分のことは大して見てくれてないのに、なぜ養子に出された時だけを可愛がるのか」という三之丞の複雑な心情にもトケルさんは注目した。



印象的だったのは、時自身が出生の秘密をすでに『自然とそうではないかと思っていた』と淡々と受け入れていた点。トケルさんは「実の親が伝と他へだと分かっても、それは親だと思う相手が増えたという感覚なんだと思います」と語り、時のしなやかで強いメンタリティを深掘りした。



終盤、実父・伝が亡くなる劇的な展開に、「自分の出生の秘密が明らかになり、さらに実の父親が亡くなるということが起こった時はおかしくなっても仕方ない状態。でも、そんな時の心を解放してくれるのは幼なじみの沙和」と語り、今後の展開への期待で締めくくった。



動画の最後では「この動画は僕の予想や考察を含んだ内容です。コメント欄で皆さんの感想や意見をシェアして、みんなで気持ちを共有しましょう」と視聴者に呼びかけ、次回以降の深堀り考察にも意欲を見せていた。