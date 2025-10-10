【最終日】「Amazon Music Unlimited」が最初の3カ月無料に。プライム会員なら4カ月無料

※アカウントによってはキャンペーンが表示されない場合があります

「Amazon Music Unlimited」が、新規登録で3カ月間無料（プライム会員なら4カ月無料）になるキャンペーンを実施中です。「Amazon Music Unlimited」は1億曲以上の楽曲やプレイリスト、ポッドキャストなどを楽しめる音楽聴き放題サービス。Amazonプライム会員特典の「Amazon Music Prime」と違い、非会員でも利用ができるほか、高音質で音楽を楽しむことができ、さらにオフラインでの再生も可能です。スマホやタブレット、PC、Alexa対応機器があれば、自宅はもちろん、ドライブやキャンプなど、場所を問わず音楽を楽しめます。2025年10月10日までの期間限定なので、気になっていた人はお見逃しなく！

Amazon Musicとは？

Amazon Musicとは、Amazonが提供する音楽聞き放題サービス。1億曲以上の音楽を聴くことができ、さまざまなアーティストのアルバムやプレイリストを楽しめるほか、英会話や時事ニュース、お笑い芸人のラジオ番組を楽しめるポッドキャストなども充実しています。また、他の音楽配信サービスと比べ、J-POPや洋楽だけでなく、映画音楽のオルゴール音源、効果音などユニークな楽曲が揃うのも特徴です。

Amazon Music PrimeとAmazon Music Unlimitedの違い

1.【音質】ハイレゾ対応。高音質にこだわるならUnlimited一択

2.【料金】プライム会員ならAmazon Music Unlimitedが月額980円

3.【楽曲と再生方法】好きな音楽を自由に選んで再生可能

Amazon Music PrimeとAmazon Music Unlimitedの大きな違いは「1.音質」、「2.料金プラン」、「3.楽曲と再生方法」があります。Amazon Music Primeは標準音質にのみ対応していますが、Amazon Music Unlimitedは「HD（CD音質と同程度）」「Ultra HD（CD音質以上）」に対応。高音質でお気に入りの音楽を聴くことができます。また、空間オーディオにも対応しているので、Dolby Atmosおよび360 Reality Audioで再生することが可能。没入型の3Dサウンドを楽しむことができます。音楽配信サービスのなかでもハイレゾ対応は珍しく、高音質にこだわるならAmazon Music Unlimited一択です。また、音声AIアシスタント「Alexa」に対応しているので、Alexa搭載のデバイスを持っている人にはぜひおすすめです。特に、Dolby Atmos対応の「Echo Studio」との相性は抜群！Amazon Music Primeは、プライム会員なら追加料金なしでいつでも利用することが可能です。一方、Amazon Music Unlimitedには「個人プラン（月額1,080円 ）※プライム会員は月額980円、または年額9,800円」、「学生プラン（月額580円 ）」、「ファミリープラン（月額1,680円）」、Echo端末またはFire TV端末いずれか1台で視聴する「ワンデバイスプラン（月額580円）」があります。どちらも聴ける楽曲数は1億曲以上あります。しかし、Primeの場合はシャッフル再生のみ。一方、Unlimitedは好きな音楽を自由に選んで再生することができます。また、オフライン再生も可能なので、ネット環境のないところでも事前にダウンロードしておけばいつでもどこでも音楽を楽しむことができます。

「Amazon Music Unlimited」が3〜4カ月無料になるキャンペーンを実施中

「Amazon Music Unlimited」が新規登録で最初の3カ月間無料（プライム会員なら最初の4カ月間無料）になるキャンペーンは、2025年10月10日までの期間限定です。現在、Primeで音楽を楽しんでいるけど物足りなさを感じている人や、音質にこだわって音楽を楽しみたいという人は、この機会にUnlimitedを試してみてはいかがでしょうか？

