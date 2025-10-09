Spot.1

【道後温泉本館】名建築と名湯が楽しめる日帰り入浴施設

国の重要文化財に指定された「道後温泉本館」

『日本書紀』や『万葉集』にも登場するほど歴史の長い道後温泉のシンボルとして、今も圧倒的な存在感を示す「道後温泉本館（どうごおんせんほんかん）」。唐破風（からはふ）の屋根が見事な建物で、館内には男女それぞれ 2つの浴室があり、趣のある休憩室も利用できます。

入浴は6つのコースが用意され、入浴後の休憩室でお茶とお茶菓子の接待が受けられるコースが人気。予約はできず、待ち時間が発生することもあります。比較的空いている朝の利用が狙い目かも。貸切室「しらさぎの間」や「飛翔の間」を利用できる2コースは事前予約が必要です。

■参考記事：【愛媛】道後温泉本館が全館営業再開へ！2024年最新情報＆新しくなった館内をレポート（配信日：2024.08.07）



Spot.2

【道後温泉別館 飛鳥乃湯泉】和モダンな道後の新名所

媛ひのきデコラパネルが飾られた露天風呂

「道後温泉別館 飛鳥乃湯泉（どうごおんせんべっかん あすかのゆ）」は、「道後温泉本館」の別館として建てられた日帰り入浴施設。飛鳥時代の建築様式を取り入れた建物と、愛媛の伝統工芸が随所に見られるアートな装飾が魅力です。

砥部（とべ）焼の陶板壁画が見事な大浴場のほかに、道後温泉本館にはない露天風呂や、道後温泉本館の皇室専用浴室｢又新殿（ゆうしんでん）｣を再現した特別浴室があります。

湯上がりに浴衣を着て休憩施設で過ごす入浴コースは3つあり、コースによって休憩室のタイプやサービスが異なるので、事前にチェックしてから利用しましょう。

■参考記事：道後温泉のおすすめ観光スポット6選！人気の温泉・グルメやおしゃれカフェの散策プラン！（配信日：2019.10.11）



Spot.3

【松山城】難攻不落の城として知られる名城

天守最上階からは、360度の大パノラマが楽しめる

慶長7年（1602）に、築城の名手である加藤嘉明（かとうよしあき）が手がけ、およそ25年の年月をかけて完成した松山城。標高約132mの勝山の山頂に本丸があり、裾野に二之丸（二之丸史跡庭園）、三之丸（堀之内）があります。山全体を生かした広大な敷地内には、天守をはじめ、21棟もの国指定重要文化財を有しています。

ロープウェイ・リフトで8合目まで登り、終点の長者ヶ平駅を降りたら天守までは徒歩10分程度。「戸無門（となしもん）」や「筒井門」、敵の背後を急襲するために仕込まれた「隠門（かくれもん）」などを見学しながら足を進めると、天守前に広がる「本丸広場」に到着。優美な天守を望む撮影ポイントです。

天守内には、甲冑をはじめとした松山城に関する貴重な資料を展示。最上階から眺める松山の街並みも見事です！

■参考記事：【愛媛】名城・松山城を徹底レポート。甲冑体験や和スイーツも！（配信日：2024.10.20）



Spot.4

【萬翠荘】大正ロマン漂う洋館

海を渡る帆船が描かれた階段踊り場のステンドグラス

「萬翠荘（ばんすいそう）」は、大正11年（1922）に建てられたフランス風の洋館で、正岡子規（まさおかしき）や秋山好古（あきやまよしふる）とゆかりのある旧松山藩主の子孫・久松定謨（ひさまつさだこと）の別邸として建築されました。現在は国の重要文化財にもなっています。

館内はステンドグラスやシャンデリアなどの装飾がエレガント！ 敷地内に夏目漱石が下宿していた愛松亭の跡碑もあるので、文学好きさんは忘れずにチェックしてくださいね。

■参考記事：坊っちゃん列車で快適に！松山の絵になる文学スポットを巡る朝さんぽ（配信日：2018.08.30）



Spot.5

【松山市立子規記念博物館】松山が生んだ文豪たちの足跡がわかる

「松山市立子規記念博物館」外観

俳句や短歌の革新に生涯を捧げた正岡子規の業績を紹介している「松山市立子規記念博物館（まつやましりつしききねんはくぶつかん）」。子規の貴重な直筆資料などを通して、子規の生涯を追体験できます。クイズコーナーやARコーナー、俳句を作ろうコーナーなどの人気コーナーもあり、子どもから大人まで楽しみながら観賞できます。

Spot.6

【坊っちゃん列車ミュージアム】伊予鉄道の貴重な資料を多数展示

坊っちゃん列車（1号機関車）の原寸大レプリカを展示

松山市の中心部は伊予鉄の路面電車が走り、市内観光にも便利な交通手段として多くの人に利用されています。「坊ちゃん列車ミュージアム（ぼっちゃんれっしゃみゅーじあむ）」は、明治時代からの伊予鉄の歴史がわかる資料や、初代機関車のレプリカ、車両部品などを展示している施設。路面電車を通して松山の歴史を見ることができます。

Spot.7

【大観覧車くるりん】いよてつ郄島屋の屋上から市街を眺める

市街地を一望できる「大観覧車くるりん」

いよてつ郄島屋にある「大観覧車くるりん（だいかんらんしゃくるりん）」。約15分かけて1周できて、地上から最高点までの高さは約85m。松山市街をくるりと眺めることができます。床が透明なシースルーゴンドラに乗ると、まるで空中浮遊しているかのような感覚を楽しめます。

Spot.8

【愛媛県立とべ動物園】動物たちの生き生きとした姿が見られる

地上約11mの高さを綱渡りするオランウータン

西日本最大級の敷地に約140種の動物たちがのびのびと暮らしている「愛媛県立とべ動物園（えひめけんりつとべどうぶつえん）」。

ここのアイドルといえば、日本初の人工ほ育で成長したホッキョクグマのピースや、アフリカゾウのリカと、その家族たち。親子で暮らすアフリカゾウを見られるのは日本ではここだけなんだとか。仲睦まじく過ごす姿がほっこりとした気分にさせてくれます。

また、オランウータンのウォーキングタイムや、ペンギンのお食事タイムなどは絶対見ておきたいイベント。開催日時や内容は、公式サイトで事前に確認しておくのがおすすめです。

■参考記事：会えば疲れも吹き飛ぶ！ぬいぐるみ級のアイドルに会いに愛媛県立とべ動物園へ（配信日：2018.04.18）



Spot.9

【石手寺】国宝の仁王門は必見

石手寺の仁王門

「石手寺（いしてじ）」は四国霊場第51番札所で、神亀5年（728）に伊予の大守、越智玉純（おちたまずみ）が創建。本堂、三重塔、鐘楼、五輪塔、訶梨帝母天堂（かりていもてんどう）、護摩堂、梵鐘はすべて国の重要文化財に指定されています。文保2年（1318）再建の仁王門は国宝で、左右の金剛力士像は運慶一門の作といわれています。

Spot.10

【奥道後温泉】湯量豊富な“松山の奥座敷”

大露天風呂「岩湯」

道後温泉から車で10分ほどの場所にある「奥道後温泉（おくどうごおんせん）」。泉質は、美人の湯といわれる㏗値9.4のアルカリ性単純硫黄泉です。宿泊施設の「奥道後壱湯の守」には、西日本最大級の大きさを誇る「翠明の湯」のほか、男女ともに7つの露天風呂があります。良質の湯に浸かりながら至福のひとときを楽しみましょう。日帰り入浴もできます。

まだまだ続く！

【今治・しまなみ海道】エリアの観光スポットは？

＞＞＞次ページへ！＞＞＞

愛媛のおすすめ観光スポット

【今治・しまなみ海道】

Spot.1

【大山祇神社】海と山を司る大山積神（おおやまづみのかみ）の社

拝殿

大三島にある「大山祇神社（おおやまづみじんじゃ）」は県内最古の神社で、海の神、山の神、武人の神として信仰されています。樹齢2600年ほどにもなる神木・大楠が鎮座する境内は神聖な雰囲気。瀬戸内エリアでも強力なパワースポットとしても人気なので、ぜひ開運を祈願していきましょう。国宝や重要文化財の武具が多数展示されている宝物館も見ごたえがあります。

Spot.2

【今治市村上海賊ミュージアム】“日本最大の海賊”村上海賊を知る

特産の大島石が使われた建物

小説やテレビ番組で取り上げられて注目を集めた村上海賊の歴史を学ぶことができる「今治市村上海賊ミュージアム（いまばりしむらかみかいぞくみゅーじあむ）」。館内には能島（のしま）村上家伝来資料や能島城跡の出土品を展示するほか、模型や映像などで村上海賊の活躍や暮らしぶりを伝えています。

Spot.3

【今治城】日本三大水城のひとつでライトアップされた姿も美しい

天守と山里櫓

「今治城（いまばりじょう）」は、江戸時代初期に、築城の名手だった藤堂高虎（とうどうたかとら）が瀬戸内海に臨む砂地の上に築いた平城。現在でも、中心部の郭と、砂上にも関わらず高さ10m以上を誇る高石垣、幅約50mの広大な内堀がほぼ完全に残り、まるで水上の要塞のようです。5層6階の天守は昭和55年（1980）に再建されたもので、内部では今治藩ゆかりの資料を展示。展望台からは瀬戸内海と来島海峡大橋を一望できます。

Spot.4

【鈍川温泉】良質の湯が湧く今治の名湯

手つかずの大自然に囲まれて今なお湯治場の面影を残す

「鈍川温泉（にぶかわおんせん）」は、今治市玉川町を流れる木地川（きじがわ）の上流に湧く温泉。道後温泉、本谷（ほんだに）温泉とともに伊予の三湯といわれる名湯で、江戸時代には今治藩主の狩場や薬草園もあったことから“今治の湯治場”として賑わいを見せていました。

泉質はラドンの含有量が高いアルカリ性単純温泉で、肌ざわりがよくなめらか。美肌効果が高いといわれています。日帰り入浴を受け入れている宿があるほか、日帰り入浴施設「鈍川せせらぎ交流館」があります。

Spot.5

【タオル美術館】タオルがテーマの珍しい美術館

「カラーパレット40色タオル」

タオルの産地として知られる愛媛県今治市にある「タオル美術館（たおるびじゅつかん）」。5階建ての建物の中で最大のみどころは、4〜5階にあるギャラリースペース。パッチワーク作家として活躍するキャシー中島さんのハワイアンキルトを展示する「キャシー中島の世界」や、ムーミンの世界をタオルアートで表現した展示は見応え十分です。

また、人気ブランドのタオルが揃うショップでは、美術館オリジナル商品も販売。おすすめは、「カラーパレット40色タオル」。その名のとおりバリエーション豊富なカラー展開で、ふっくらやさしい肌ざわりの逸品。暮らしに彩りを添えてくれるアイテムです。

■参考記事：【愛媛・今治】アート×タオルが素敵な「タオル美術館」。カラフルなフォトスポットとして人気！（配信日：2024.12.14）



Spot.6

【来島海峡大橋】急潮の海峡に架かる世界初の3連吊り橋

来島海峡と三連吊橋

鳴門海峡、関門海峡と並び「日本三大急潮」に数えられる来島（くるしま）海峡に架かる橋で、世界初の三連吊り橋として建設されました。四国（今治）と本州（尾道）を結ぶ「しまなみ海道」の中でも最大規模を誇り、橋の上から望む瀬戸内海はまさに絶景です。自動車に加え、自転車や徒歩でも渡れる専用道が整備されており、サイクリングやウォーキングを楽しみながら海峡の雄大な景色を満喫できます。

Spot.7

【しまなみ来島海峡遊覧船】ダイナミックな潮流を間近で楽しめる

大迫力の潮流を間近に望む遊覧船

鳴門海峡とともに瀬戸内海随一の難所といわれる来島海峡の潮流を身近に見ることができる「しまなみ来島海峡遊覧船（しまなみくるしまかいきょうゆうらんせん）」。村上海賊の居城跡である来島や、今治の造船所群を眺めたり、潮流だけではないみどころもあって存分に楽しめます！

Spot.8

【亀老山展望公園】しまなみ海道を見晴らす絶景スポット！

迷路のような展望台への階段

標高301.3mの亀老山山頂にある「亀老山展望公園（きろうさんてんぼうこうえん）」からは360度の大パノラマが見渡せます。大島と今治を結ぶ来島海峡大橋や、小さな島々が浮かぶ瀬戸内ならではの海景は圧巻。友達に自慢したくなるとっておきの写真が撮れること間違いなし！

近未来的な展望台は建築家・隈研吾（くまけんご）氏の設計によるもの。晴れた日には西日本最高峰の石鎚山（いしづちさん）まで見え、夕日の時間はロマンチックなスポットになります。

■参考記事：瀬戸内でも指折りの景色！しまなみ海道「大島」の絶景＆グルメスポット4選（配信日：2020.07.23）



Spot.9

【日本食研世界食文化博物館】ブレンド調味料の製造工程の見学や世界の文化を学べる

ヨーロッパの宮殿を模した「KO宮殿工場」

「日本食研世界食文化博物館（にほんしょっけんせかいしょくぶんかはくぶつかん）」は、「晩餐館 焼肉のたれ」などで知られる大手総合食品メーカー・日本食研ホールディングス株式会社の愛媛本社の敷地内にあります。館内では中世ヨーロッパの宮廷の食文化や、世界の食文化を学べます。また、宮殿風の建物内部に、最新鋭の調味料製造ラインが設けられ、製造工程を見学できるようになっています。

まだまだ続く！

【西条・石鎚山・新居浜】エリアの観光スポットは？

＞＞＞次ページへ！＞＞＞

愛媛のおすすめ観光スポット

【西条・石鎚山・新居浜】

Spot.1

【別子銅山記念館】銅山の歴史がよくわかる

開坑許可の5月にちなみ、屋根にサツキを植栽。5月下旬に満開/別子銅山記念館

江戸時代から昭和初期にかけて、約300年にわたって銅の採掘が行われていた別子銅山は、今は観光スポット「マイントピア別子（まいんとぴあべっし）」として整備され、貴重な産業遺産を見学できるようになっています。

その近くにある「別子銅山記念館（べっしどうざんきねんかん）」は、銅山経営の貴重な資料などを保存、展示している施設。「マイントピア別子」見学の前後に立ち寄ってみましょう。

Spot.2

【マイントピア別子東平ゾーン】“東洋のマチュピチュ”を散策！

山間で風雪に耐え、ひっそりと立つレンガ造りの遺構群

「マイントピア別子東平ゾーン（まいんとぴあべっしとうなるぞーん）」は、標高約750mの山中にあり、昭和5年（1930）まで銅山の採掘本部が置かれていたところ。現在は遊歩道が整備され、「東平（とうなる）貯鉱庫跡」や「旧第三変電所跡」、「東平索道停車場跡」などを見て歩くことができます。また、「東平歴史資料館」では、かつてこのあたりに5000人が暮らしていた町並みを再現したジオラマや貴重な写真や映像を見ることができます。

Spot.3

【石鎚山】西日本最高峰の神の山

鋭くとがった山容の名峰

「石鎚山（いしづちさん）」は西日本最高峰で、日本七霊山に数えられ、古くから信仰登山が行われてきました。一般登山ルートは石鎚土小屋から尾根伝いに歩く土小屋コース（徒歩約2時間30分）と、石鎚登山ロープウェイ山頂駅から歩く表参道コース（徒歩約3時間）。二ノ鎖小屋で合流し、2つの鎖場を登ると石鎚神社の頂上社がある弥山（みせん）（1974m）に到達。ここからは瀬戸内海や四国の山々を見渡せます。

Spot.4

【石鎚登山ロープウェイ】山頂には爽快なハイキングコースもある

「まえがみ号」

標高約455mの山麓下谷駅から標高約1300mの山頂成就駅までを約8分で結ぶ「石鎚登山ロープウェイ（いしづちとざんろーぷうぇい）」。切り立った山肌を一気に登っていく空中散歩を楽しめます。山頂には爽快に歩けるハイキングコースが整備され、12〜3月はスキー場として賑わいます。

Spot.5

【鉄道歴史パークin SAIJO】貴重な鉄道車両を展示する博物館

左から「0系新幹線」と「DF50」/西条市

JR伊予西条駅に隣接する「鉄道歴史パーク in SAIJO（てつどうれきしぱーく いん さいじょう）」は、第4代国鉄総裁・十河信二（そごうしんじ）の功績を紹介する「十河信二記念館」、0系新幹線など6両の車両を展示する「四国鉄道文化館北館・南館」、西条市の観光案内やおみやげの販売を行う「観光交流センター」が揃う施設。鉄道模型が走るジオラマもあり、子どもから大人まで楽しめます。

Spot.1

【下灘駅】海との一体感が魅力の無人駅

ホームのすぐそばに瀬戸内海が広がる

愛媛県の瀬戸内海沿いにあるJR予讃線の「下灘駅（しもなだえき）」は、鉄道ファンはもちろん、連日多くの観光客でにぎわう無人駅。ホームから穏やかな海を見渡せて、その風情あるたたずまいから、たくさんのドラマや映画のロケ地にもなりました。特に瀬戸内海に夕日が沈む時間は感動的。一度は降り立ってみたい絶景の駅です。

※下灘駅にはお客様がご利用できる駐車場がございません。駅を訪れる際にはJRをご利用ください。

■参考記事：目の前に絶景が広がる！一度は行ってみたい愛媛の「下灘駅」って？（配信日：2018.11.13）



Spot.2

【八日市・護国の町並み】江戸後期から大正時代の町家が並ぶ

町家や商家が並ぶ「八日市・護国の町並み」

木蝋（もくろう）の生産で栄えた江戸後期から大正時代の建物が軒を連ねる「八日市・護国の町並み（ようかいち・ごこくのまちなみ）」。昔の建物を利用した資料館や、手仕事職人の店、町家を利用したカフェなどあり、のんびりと散策を楽しめます。

国の重要文化財の大村家住宅、本芳我家（ほんはがけ）住宅、上芳我家（かみはがけ）住宅を含む約600mの通り一帯が重要伝統的建造物群保存地区になっています。

Spot.3

【内子座】花道もあるレトロな芝居小屋

「内子座」外観

「道後温泉本館」と並び、愛媛県の貴重な木造建築として知られる「内子座（うちこざ）」は、花道もあるレトロな芝居小屋です。正面に太鼓櫓（たいこやぐら）を据えた入母屋造の木造瓦葺2階建てで、大正5年（1916）に建てられました。

老朽化のため取り壊しの話もありましたが、昭和60年（1985）に修理復原され現在の姿に。保存修理工事のため、現在（2025年８月）は楽屋のみ公開されています。

Spot.4

【大洲城】肱川（ひじかわ）の畔に立つ、4層4階の天守

肱川にたたずむ大洲城

明治・大正時代に養蚕や製糸で栄えた職人町の面影を伝えるレトロな町並みが人気の大洲城下町。そのシンボルとして立つ「大洲城（おおずじょう）」は、鎌倉末期に築城され、老朽化のため明治21年（1888）に天守は取り壊されましたが、4つの櫓は残り、国の重要文化財に指定されています。

現在の天守は2004年、史料を基に正確に復元されたもの。2020年から始まったお城に泊まれる文化財体験プラン「大洲城キャッスルステイ」でも注目を集めています。

■参考記事：大人気観光列車「伊予灘ものがたり」で大洲へ。「NIPPONIA HOTEL大洲 城下町」に泊まるワンランク上の愛媛旅（配信日：2023.07.15）



Spot.5

【臥龍山荘】凝った造りの建物と庭園が美しい

船に見立てて作られた「不老庵」

「臥龍山荘（がりゅうさんそう）」は、貿易商・河内寅次郎（こうちとらじろう）の別荘だった建物で、明治時代に10余年の歳月をかけて建てられた数寄屋造の建築です。母屋の「臥龍院」、崖の上に立つ「不老庵（ふろうあん）」と「知止庵（ちしあん）」の３つの建物からなり、肱川を借景とした庭園も見事な美しさです。

※2025年8月現在、茅葺きの改修工事のため観覧制限あり。詳細は公式サイトを要確認。

■参考記事：大人気観光列車「伊予灘ものがたり」で大洲へ。「NIPPONIA HOTEL大洲 城下町」に泊まるワンランク上の愛媛旅（配信日：2023.07.15）



Spot.6

【思ひ出倉庫】昭和30年代へタイムスリップ！

所狭しと展示される昭和30年代の車や家具、おもちゃ

昭和30年代の街角を倉庫の中に再現した「思ひ出倉庫（おもいでそうこ）」。懐かしいたたずまいの床屋や薬屋、民家は必見。雑貨屋の奥にあるお茶の間は実際に上がることができて、昭和の暮らしぶりを実感できます。

Spot.7

【佐田岬灯台】四国最西端の岬に立つ灯台

断崖の上に立つ白い灯台

全長約40kmと日本一細長い半島として知られる佐田岬半島の先端に立つ「佐田岬灯台（さだみさきとうだい）」は、四国で唯一、国の登録有形文化財に指定されている現役の灯台です。

この灯台を見下ろす高台にある「椿山（つばきやま）展望台」からは、灯台の向こうに九州を見渡す絶景を楽しめます。また、陸続きの御籠島（みかごじま）には展望所があるほか、洞窟式砲台など戦争の遺産を見学できます。

まだまだ続く！

【久万高原・面河渓・四国カルスト】エリアの観光スポットは？

＞＞＞次ページへ！＞＞＞

愛媛のおすすめ観光スポット

【久万高原・面河渓・四国カルスト】

Spot.1

【四国カルスト】天空の道路を爽快に駆け抜ける

白い石灰岩が点在する台地に、空へ向かうようなアスファルト舗装が続く

「四国カルスト（しこくかるすと）」は、愛媛県と高知県をまたぐ東西約25kmにわたって広がるカルスト台地で、“天空の楽園”ともよばれています。石灰岩が羊の群れのように見えるカレンフェルトなど、非日常感のある景色は感動モノ。牛が放牧され、牧歌的な風景が広がる姫鶴平（めづるだいら）や、四国連山を一望できる五段高原などに立ち寄りながら爽快なドライブを堪能しましょう。

■参考記事：四国カルストのドライブ旅で絶対見たい4大絶景！〜姫鶴平や五段高原など〜（配信日：2021.10.27）



Spot.2

【面河渓】清流と奇岩が織りなす渓谷美に感動

「面河渓」のみどころのひとつ「五色河原」

「面河渓（おもごけい）」は、石鎚山の南麓に広がる四国最大級の渓谷。いたるところから突き出た断崖や奇岩と、エメラルドグリーンの清流が独特の景観を造りだし、天然のアートのようです。高さ約100ｍ、幅約200mの大断崖「亀腹」や、アーチ橋が美しい「五色河原」ほかみどころがたくさんあります。

Spot.3

【石鎚スカイライン】石鎚山の雄姿が見られるドライブロード

石鎚山を望む

「石鎚スカイライン（いしづちすかいらいん）」は、県道12号の一部で、面河渓から石鎚山7合目の登山口「土小屋」までの約18kmの山道。標高差約800mを一気に駆け上るワインディングロードです。走りながら石鎚山の雄姿がよく見えて、景観が楽しめるドライブコースです。

途中の「長尾尾根展望台」や、最終地点の「土小屋」が休憩ポイントとして最適。夜は通行止めになるなど、走行できる時間に制限があるので、事前に確認しておきましょう。

Spot.1

【宇和島城】装飾性豊かな天守が残る宇和島伊達家の居城

均整のとれた美しい天守

「宇和島城（うわじまじょう）」は、慶長6年（1601）に藤堂高虎（とうどうたかとら）が築城し、慶長20年（1615）以降は宇和島伊達家の居城となりました。現在の天守は、2代城主の伊達宗利（だてむねとし）が全面的に立て直したもので、江戸時代以前の姿をとどめる現存12天守のひとつで、国の重要文化財になっています。

Spot.2

【開明学校】明治の授業体験ができる！

「開明学校」外観

宇和島街道の宿場町の面影が残る西予市宇和町にある「開明学校（かいめいがっこう）」は、明治15年（1882）に建てられた小学校校舎。建物内の掛け図をはじめ教科書や学校日誌などを展示。明治・大正時代を再現した教室もあります。事前に予約をすれば、明治時代の授業を体験できます。

Spot.3

【遊子水荷浦の段畑】急斜面の段々畑と海が美しい

宇和海を見下ろす段畑

宇和海に面する急斜面いっぱいに石積みの段々畑が広がる「遊子水荷浦の段畑（ゆすみずがうらのだんばた）」。見上げた眺めは「耕して天に至る」といわれ、その独特の景観は長く畑を耕してきた人々の労苦を感じつつ、眺める人の心を打ちます。段畑では主にジャガイモが栽培されています。

Spot.4

【卯之町の町並み】江戸時代の在郷町を歩く

古い町家や商家が残る伝統的町並み

宇和島街道の在郷町（城下町の近郊農村部にできた町）として賑わった頃の町並みが残る「卯之町の町並み（うのまちのまちなみ）」。町家には妻入りと平入りが混在し、白壁やうだつ、出格子などがある建物が江戸末期から昭和初期の面影を伝えています。重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。

Spot.5

【外泊・石垣の里】独特の美しさがある石垣の里

外泊の里風景

愛媛県の南部、高知県との県境にも近い愛南町にある「外泊・石垣の里（そとどまり・いしがきのさと）」は、入江に面した急斜面に、石垣を高々と巡らした約50軒の民家が山の中腹まで続き、独特の家並みを形成しているエリア。強い季節風や塩害から家を守るために先人が築いたもので、独特の美しさが目を引きます。その独特の景観は「日本の美しい村コンテスト」で農林水産大臣賞にも選定されました。



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

