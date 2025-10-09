【意外なオチ】こだわりが強い婦人。軽量でコンパクト、晴雨兼用で煽られないワンタッチの折りたたみ傘はありますか？【作者に聞く】
雑貨屋に勤めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さんのお店に折りたたみ傘が欲しいというお客さんが来た。しかし、商品にとてもこだわっていて？今回は、オムニウッチーさんの「独女日誌」より『こだわるところは人それぞれ』を紹介するとともに話を聞く。
【漫画】本編を読む
■こだわりの強い人のあるある？
ワンタッチ傘が欲しいお客さん。たまたま見ていた商品が手動だったため、柄物でお探ししますか？と尋ねた。すると、「柄が付いたものじゃないと風に吹かれたら煽られたりするでしょ？あと長さは55センチ以上あって欲しいのよね。できたら、晴雨兼用で日傘として使えないと今の時期大変でしょ」という。ワンタッチ傘に対する要求が多すぎて驚くオムニウッチーさん。
とてもこだわりの強い人だなと思ったが、さらに驚いたのはワンピースから処理されていない毛が出ていたところ。「こだわる部分もいろいろだな」と思ったという。予想外のオチに、「最後のオチでイートインで吹いた」「まさかのそこは無関心」などの声が届いた。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
