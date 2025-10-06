この記事をまとめると ■東京都の幹線道路「放射第7号線」は長きにわたって未開通だ ■未開通の区間は2kmほどでそこにはお墓やお寺が佇んでいる ■お墓などを移転することに反対していないが移転するまでの手続きが壁となっている

たった２kmほどの距離が数十年も未開通のまま

2006年7月の事業着手から20年近くがたつというのに、いまだ全面開通していない道路がある。都心から北西に延びる幹線道路「放射第7号線」の、練馬区大泉学園町2丁目から同区西大泉5丁目までの2km区間である。全面開通を阻んでいるのは約200基の「お墓」と、そのお墓を管理運営しているお寺だ。

……というような書き出しにすると、「なんたるワガママ！ 公共の福祉のためにも、寺と墓は一刻も早く移転するべきだ！」と感じる人も多いかもしれない。だが事態はそう単純なものではなく、お寺側の事情と気もちも十分にわかるというのが、この問題の難しいところだ。

当該の道路は、千代田区九段北から練馬区西大泉までを結ぶ延長約19.3kmの都市計画道路「放射第7号線」。都市部と多摩地域を結ぶ重要な幹線道路で、目白通りの延長として機能することになる。1946年に都市計画が決定され、1962年に事業区間を現在の位置へ変更して都市計画を変更。そして問題となっている練馬区大泉学園町二丁目から同区西大泉五丁目までの約2kmは2006年7月に事業認可、2011年2月に工事着手となった。

しかし、事業認可から約19年にわたってこの2km区間は工事が進まず、西側の1km区間は2025年2月16日にやっと開通したものの、東側の1km区間は開通の目処が立っていない。冒頭付近で述べたとおり、そこにお寺とお墓があるからだ。

放射第7号線の開通を阻む形となっているお寺の名前は「日蓮宗善行院」。この場所に500年以上前、つまり室町時代に開かれ、地域の人々の先祖代々の墓が立ち並ぶ、由緒あるお寺さんだ。善行院内にあるお墓は全部で約200基。そのうち都市計画道路にかかっているものは約130基である。

お墓の移転は想像以上に大変

そして本件は、善行院が道路計画とお寺の移転自体に反対しているわけではない。円満かつ速やかに、寺と墓を新しい場所に移すこと自体には同意している。だが、東京都が「道路建設に関わる部分の代替地しか保証しない方針」をとり、約200基の墓のうち、都市計画道路にかからない約70基は補償の対象外としていることで、いまなお揉め続けているのだ。

善行院としては、「本堂とすべてのお墓を合わせてひとつのお寺」と考えているのだが、東京都から提示された代替地では、すべてのお墓を移転させることができず、お寺が分断されることになってしまうため、「その案では承諾しかねる」ということになっているわけだ。

また、墓の移転には、そもそもきわめて高いハードルも立ちはだかっているという問題もある。

お墓を動かすには「持ち主すべてに改葬の同意を得る」「新しい墓地の許可申請と改装の許可申請、元の墓の廃止許可申請を行う」「新しい墓地周辺住民への説明会を実施する」「継承者や縁故者がいなくなった無縁墓を調査し、遺骨を合祀する」「土葬していた遺体を掘り返し、火葬する」などを行う必要があり、一般的な住宅の立ち退き移転とはケタ違いの労力と時間がかかるのだ。

さらにいえば、そもそも1946年に都市計画が決定された際、当時の住職はシベリアに抑留されており、当時お寺にいたのはご夫人とお子さんだけ。住職不在のなかで合意された（？）都市計画に基づき、さらには不十分な補償案でもって「とにかく移転してください」といわれても、お寺の責任者としてはそう簡単に「はいそうですか、わかりました」とはいえないことは、何らかの責任ある立場に立ったことがある者ならば、誰もが容易に想像できるだろう。

筆者もひとりのドライバーとして放射第7号線にはぜひ全面開通してもらい、交通の利便性向上に役立っていただきたいとは思っている。しかし、よくよく事情を調べてみると、お寺さん側のいいぶんと事情もよくわかってしまうのだ。

となれば無理やり道路を通せともいえず、善行院がある1km区間は地下を掘ってアンダーパス方式にするしかないのでは？ とも思うわけだが、東京都にはそんな気はさらさらないようで、工事はいま、墓地のすぐ手前まで粛々と舗装が完了している。

放射第7号線は、どうなるのだろうか。そして東京都は、この問題をどう決着させるつもりなのだろうか。