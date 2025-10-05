¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡×¥Ö¥é¥ó¥É¿¿Âä¡Ö²µ½÷Âä¡×ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼5¼ï¡¡110±ß¡ÁÈÎÇä¡¡¿å»ºÄ£¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»¿Æ±
¡¡²óÅ¾¼÷»Ê¡Ê¤º¤·¡Ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡×¤¬¡¢¿å»ºÄ£¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢¿å»º¶È¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷À¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö³¤¤ÎÊõ¡ª¿å»º½÷»Ò¤Î¸µµ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¹âÃÎ¸©¿Üºê»Ô¤Î¿å»º²ñ¼Ò¡Ö¾®Åç¿å»º¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¿¿Âä¡Ö²µ½÷Âä¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼5¼ïÎà¤ò10·î9Æü¤«¤éÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤¬Æ±Æü¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤Î¸·Áª¥µ¥¹¥Æ¥Êº×¤ê¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£¡Ö²µ½÷Âä¡×¤Ï¡¢¹õÄ¬¤Î·Ã¤ß¤ò¼õ¤±¤¿¹âÃÎ¸©¤Î³¤¤Ç°é¤Æ¤¿¡¢ºù¿§¤ÎÈþ¤·¤¤¿¿Âä¡£¥°¥¡¥ÐÃã¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÀìÍÑ»ôÎÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÈÃÆÎÏ¤¢¤ëÆù¼Á¡¢¾åÉÊ¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤ò¼Â¸½¡£¡Öµû¤Î¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÍÜ¿£ÊýË¡¡×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡²µ½÷Âä¤ÎÍÜ¿£¡¦²Ã¹©¡¦½Ð²Ù¤Ï¡¢¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á´ÉÍý¤ä¾®¥í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¡¢ÃÏ¸µ¥Ë¡¼¥º¤Ø¤Î½ÀÆð¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¿å»º¶È¤ÎÍýÁÛ·Á¤òÂÎ¸½¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤È¡¢ÃÏ°è¡¦´Ä¶¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼÷»ÊÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¡Ö¹âÃÎ¸©»º ²µ½÷Âä¡Ê°ì´Ó¡Ë¡×¡Ê110±ß¡Á¡¢°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²µ½÷Âä¤Î¿È¤Ë¡Ö¤¢¤ª¤µ½Ð½Á¤¢¤ó¤«¤±¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¹âÃÎ¸©»º ²µ½÷Âä ¤¢¤ª¤µ½Ð½Á¤¢¤ó¤«¤±¡Ê°ì´Ó¡Ë¡×¡Ê160±ß¡Á¡Ë¡¢ÆÃÀ½ÄÒ¤±¥À¥ì¤ÈÍ®»Ò¤Î¹á¤ê¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡Ö¹âÃÎ¸©»º ²µ½÷ÂäÄÒ¤±Êñ¤ßÍ®»Ò¤Î¤»¡Ê°ì´Ó¡Ë¡×¡Ê150±ß¡Á¡Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÍ®»Ò¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÌ£¤ï¤¦¡Ö¹âÃÎ¸©»º ²µ½÷Âä¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡ÁÍ®»ÒÏÂÉ÷¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Á¡×¡Ê460±ß¡Á¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¹âÃÎ¸©»º ²µ½÷ÂäßÕ¤ê¤Î±ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê460±ß¡Á¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£