メタプラは急反騰、今期営業利益予想を引き上げ
メタプラネット<3350.T>は急反騰している。一時ストップ高の水準に迫る前営業日比９９円高の６１５円まで買われた。同社は１日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想の修正を発表。売上高予想を３４億円から６８億円（前期比６．４倍）、営業利益予想を２５億円から４７億円（同１３．４倍）へ引き上げており、材料視されたようだ。ビットコイン・インカム事業の業績が当初の想定を大幅に超えた。
同事業はビットコイン・トレジャリー事業全体における資本配分戦略の一環として位置づけている。メタプラはあわせてビットコインを追加購入したと開示。購入総額は９１６億６１００万円で５２６８ビットコインを取得。同社の保有枚数は３万８２３ビットコイン（購入総額４８９８億７０００万円）となった。
出所：MINKABU PRESS
