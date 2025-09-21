旨みが凝縮！フレンチシェフ直伝の「トマトの食べ方」
サラダに彩りを加えるトマトですが、いつも生で食べているという人はいませんか？ じつはトマトは火を入れることでより旨みを引き出すことができます。今回は、フレンチシェフ直伝の、家族が絶賛すること間違いなしのトマトの食べ方をご紹介します。見た目は本格的なのに、おうちの調味料で手軽に試せる優秀レシピは必見です。
▼家にある調味料で簡単に作れる本格フレンチ
コンフィとは、フランス料理の調理法のひとつ。トマトの旨みが凝縮し、見た目も味も高級レストランのような味を楽しめます。
実際にこの記事を作った人の感想
つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「お酒が進む味ですね！」「トマトの味が濃厚すぎる...！」など、トマトの旨みだけでなく、お酒やメイン料理との相性を絶賛する声がたくさん届いています。
今回ご紹介したレシピは、そのままおかずにしてもいいし、パンにのせて食べるのもおすすめです。チーズをあと入れしたというコメントもありました。まとめて作れば、いろいろなアレンジに使えて便利です。ちょっと違う食べ方を試してみたい人は、ぜひ作ってみてください。（TEXT：青木千奈）
画像提供：Adobe Stock