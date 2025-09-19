日本の南の海上で、いずれも18日に台風17号、18号、19号が相次いで発生し、「トリプル台風」となっています。各地で今後の進路や勢力の変化に警戒が必要です。

【画像をみる】台風の進路予想と全国の週間天気予報、21日までの雨風シミュレーション

台風19号（ノグリー）

１８日午後９時、ウェーク島近海で熱帯低気圧が台風１９号になりました。台風は１時間におよそ１５キロの速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心から半径１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

１９日午後９時には南鳥島近海に達する見込みです。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

この方面の船舶は十分警戒してください。

台風18号（ラガサ）

１８日午後９時、フィリピンの東で熱帯低気圧が台風１８号になりました。台風１８号は、１９日午前９時にはフィリピンの東にあって、ゆっくりした速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心の東側３３０キロ以内と西側２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風の中心は、２４時間後の２０日午前９時にはフィリピンの東の北緯１６度５０分、東経１３０度０５分を中心とする半径９５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１３０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

台風17号（ミートク）

１８日午後３時、南シナ海で熱帯低気圧が台風１７号になりました。台風は１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の東側３３０キロ以内と西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

１９日午後３時には南シナ海に達する見込みで、中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

台風はこのあと、熱帯低気圧に変わり、２０日午後３時には華南の北緯２３度２０分、東経１１３度１０分を中心とする半径１５５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１００４ヘクトパスカルが予想されます。

この方面の船舶は十分警戒してください。

気象庁は、いずれの台風についても今後の発達や進路次第で広範囲に影響を及ぼす可能性があるとして、最新の台風情報に注意するよう呼びかけています。