¡Ö¾ï¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤º£²ó¤Î°ÛÍÍ¤ÊÈÈºáÍÍÂÖ¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¿Í´Ö¤Î²×Îõ¤ÊÀ¸°é´Ä¶¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡¡Ì¾·º»ö¤¬±Ô¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤ÇÆ°µ¡¤ò¿äÍý¤·¡¢ÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤í¡¢±Ç²è¤Ë¤·¤í¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÈÈºá¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ°µ¡¡×¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼ÈÈ¿Í¤ÏÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ëÆ°µ¡¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÆÃÍ¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ë²÷ºÈ¤ò¶«¤Ö·¹¸þ¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈÈºá´Ñ¤ò¡ÖÈÈºá¸¶°øÏÀ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÈÈºá¸¶°øÏÀ¤ò¤¤¤¯¤éÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤âÈÈºá¤ÎÍÞ»ß¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢ËÉÈÈ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£Ã¼Åª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÈÈºá¤ËÁö¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Áö¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ë¥Õ¥£»ö·ï¡×¤Ê¤É¤Î¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡ÊÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¸½ºß¡¢ËÉÈÈÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖÈÈºáµ¡²ñÏÀ¡×¤òÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤³¤¦Àâ¤¯¤Î¤Ï¡¢Î©ÀµÂç³Ø¤Î¾®µÜ¿®É×¶µ¼ø¡ÊÈÈºá³Ø¡Ë¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³ØÂç³Ø±¡ÈÈºá³Ø¸¦µæ²Ê¤ò½¤Î»¤·¤¿¾®µÜ»á¤Ï¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤ä¹ñÏ¢¥¢¥¸¥¢¶ËÅìÈÈºáËÉ»ß¸¦½¤½ê¤Ê¤É¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢·Ù»¡Ä£¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿ÊÊýºö¤Ë·¸¤ëÄ´ºº¸¦µæ²ñ¡×ºÂÄ¹¤âÌ³¤á¤¿¡¢ÈÈºáÍÞ»ß¡¦ËÉÈÈ¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®µÜ»á¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈÈºá¼ÔÅ·¹ñ¡×¤Ë±Ç¤ë¤Û¤ÉÆüËÜ¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ó
70±ß¤Î¤¿¤á¤ËÃÏ°Ì¤âÂà¿¦¶â¤â¡Ä¡Ä
¡¡2024Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¤È¤¢¤ë»ÔÎ©Ãæ³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥»¥ë¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎÂå¶â110±ß¤·¤«Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢180±ß¤Î¥é¡¼¥¸¥µ¥¤¥ºÊ¬¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃí¤®¡¢ÀàÅðÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿70±ß¤Îº¹³Û¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹»Ä¹¤ÏÃÏ°Ì¤âÂà¿¦¶â¤â¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î°ì·ï¤ÏÈÈºá¤Î°ìÌÌ¤ò¼Â¤Ë¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬°¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¡Öµ¡²ñ¡×¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÈÈºá¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹»Ä¹¤Ï¡¢70±ßÊ¬ÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥«¥¿¥ë¥·¥¹¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¡Ë¤äÍ¥±Û´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡Öµ¡²ñ¡á¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Öµ¡²ñ¡×¤¬ÈÈºá¤òÍ¶È¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈÈ¹Ô¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤Î¤Ï¾õ¶·¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê»þ¤À¤±
¡¡µÕ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥»¥ë¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÈÎÇä·Á¼°¤Ç¡Öµ¡²ñ¡×¤¬¤½¤³¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹»Ä¹¤ÏÈÈºá¤òÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¸µFBIÁÜºº´±¤Ç¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¼êË¡³ÎÎ©¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥±¥Í¥¹¡¦¥ì¥¹¥é¡¼»á¤Ï¡¢¤¢¤ëÏ¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤Î¹ÔÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈÈ¿Í¤ÏÈï³²¼Ô¤òËèÈÕÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤Î¤Ï¾õ¶·¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê»þ¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡¤Ê¤Ë¤â¶§°ÈÈºá¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÂç³Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ù¥¤¥È¥½¥ó¶µ¼ø¤é¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¿Í¤ÎÍÎÁ¥É¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬¡Ö²Ö¡×¤Î»þ¤È¡Ö¿Í¤ÎÌÜ¡×¤Î»þ¤È¤Ç¤Ï¡¢¸å¼Ô¤ÎÊý¤¬»ÙÊ§³Û¤¬3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Âå¶â¤ò¤Á¤ç¤í¤Þ¤«¤¹¿Í¤¬¸º¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤ÎÌÜ¡×¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÈÈºá¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ù¤ë¡Öµ¡²ñ¡×¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÈÈºá¼Ô¤Ï¡¢º£Æü¤³¤½Åð¤à¤¾¡¢ÃÔ´Á¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¤¾¤È»×¤Ã¤Æ³¹¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¤Î¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡½¾¤Ã¤Æ¡¢ÈÈºá¤òÍÞ»ß¤·¡¢ËÉÈÈ¤ËÅØ¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÈÈºá¤Î¡Öµ¡²ñ¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬À¤³¦¤Î¼çÎ®¤Ç¤¢¤ëÈÈºáµ¡²ñÏÀ¤Ç¤¹¡£
´í¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¾ì½ê
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤Ï¤É¤ó¤Êµ¡²ñ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ºÇ¶á¤Î¡Ö¥ë¥Õ¥£»ö·ï¡×¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï2000Ç¯¤Î¡ÖÀ¤ÅÄÃ«°ì²È»¦¿Í»ö·ï¡×¤Ç¤â¡¢01Ç¯¤Î¡ÖÂçºå¡¦ÃÓÅÄ¾®³Ø¹»»ö·ï¡×¤Ç¤â¡¢ÈÈºá¼Ô¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤¿¡ÈÆóÂç¾ò·ï¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤«¤Ä¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÈÈºá¼Ô¤¬¿¯Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ï¡¢»öÁ°¤Î²¼¸«¤Ê¤É¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¾å¤Ë¡¢ÈÈ¹Ô¤òÃ¯¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÄã¤¤¡£¡ÖÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¡×¤³¤½¤¬¡¢ÈÈºá¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀä¹¥¤Î¡Öµ¡²ñ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎµÕ¤ò¤ä¤é¤ì¤ë¤ÈÈÈºá¼Ô¤Ï¡Öµ¡²ñ¡×¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÈÈ¹Ô¤òÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ï¤Ê¤«¤é¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êËÉÈÈ¤Î´Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Ê¤É¤ò¡ÖÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¾åÎ®¡×¤È¡Ö²¼Î®¡×¤ÎÆó¤Ä¤ÎÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿å³²ÂÐºö¤Ë¾åÎ®¤Ç¤Î¥À¥à¤È²¼Î®¤Ç¤ÎÄéËÉ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÉÈÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾åÎ®¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÏ³¤¨¤¤¤òËÉ¤°¤³¤È¤ÇÈÈºá¼Ô¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤µ¤»¡¢²¼Î®¤Ç¼«Âð¼þÊÕ¤Î¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Facebook¤Ï¡ÈÊõ¤Î»³¡É
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¾åÎ®¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âÄË¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¤Ç¡¢Ëþ³«¤Îºù¤Î²¼¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼Ì¿¿¤òFacebook¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¡½¡½¤Ê¤ó¤È¤â¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¹¬Ê¡¤Ë¤·¤Æ¤Î¤É¤«¤Ê¹Ô°Ù¤¬¡¢¼Â¤ÏÈÈºá¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªÂ¹¤µ¤ó¤¬Æþ³Ø¤·¤¿¤Î¤¬»äÎ©¤Î¾®³Ø¹»¤À¤È¤·¤Þ¤¹¡£Facebook¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ëÀ©Éþ¤ä¹»Ìç¤Ç¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÈÈºá¼Ô¤Ï¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¤³¤Î²ÈÄí¤Ï¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë°ì²È¤À¤ÈÁÀ¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÈÈºá¼Ô¤ÏSNS¾å¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¾ðÊó¤«¤é¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ã¼Ô¤ÎFacebookÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ß¡¢¼ç¤Ë¹âÎð¼Ô¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈºá¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆFacebook¤Ï¡¢¡Ö¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤¬¼å¤ê¡¢ÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤Ç¯´ó¤ê¡×¤òÊª¿§¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊõ¤Î»³¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
´í¸±¤Ê¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤¦¡×
¡¡SNS¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¤ªÂ¹¤µ¤ó¤ÎÆþ³Ø¼°¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¸åÆüÌµ¼Ùµ¤¤Ë¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤¦¡×¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¹¤ò»äÎ©¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤Ë²È¤òÉÔºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¶õ¤Áã¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¤È¤¹¤é¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤«¤Ä¤Ë¼«¤é¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤äµï¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤ë¾ðÊó¤òSNS¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾åÎ®¤ÎÂÐºö¤Î´ðËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÈºá¼Ô¤Î¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡¦¥ê¥¹¥È¡×¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Facebook¤Ê¤É¤Ç¡È³ÍÊª¡É¤ò¤¢¤µ¤ê¡¢¤¤¤¶¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç²¼¸«½ªÎ»¡£¥Í¥Ã¥ÈÁ´À¹»þÂå¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈÈºá¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼Â¤Ë¹¥ÅÔ¹ç¤Ê´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÉÔºß¤ò¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤ÆºßÂð¤òÁõ¤¦¤È¤¤¤¦¼ê¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÍ¸ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬Å·µ¤¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀöÂõÊª¤¬´³¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤È¡¢ÉÔºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¾åÎ®¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë¼«Æ°²»À¼¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¤òÌ¾¾è¤ê¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÌ¾ÌÜ¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤µ¤»¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤É¤¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬²ø¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Ê¤¤¡×¤ò´ðËÜ»ÑÀª¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÈóÄÌÃÎ¤äÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¼´ØÀè¤ò¥é¥¤¥È¤Ç¾È¤é¤¹¤Î¤ÏÍ¸ú¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡Ä¡Ä
¡¡Å°Äì¤·¤¿¾ðÊó´ÉÍý¤È¤¤¤¦¾åÎ®¤ÎÂÐºö¤ËÂ³¤¡¢¼«Âð¤Î¼þ¤ê¤Î¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ë²¼Î®¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¸¼´ØÀè¤äÌçÈâ¤ò°ìÈÕÃæ¥é¥¤¥È¤ÇÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢°ì¸«¡¢Í¸ú¤ÊËÉÈÈÂÐºö¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢ÈÈºá¤Ï¡ÖÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ËÉÈÈ¤Î¸¶Â§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Â¤Ï°ìÈÕÃæ¾È¤êÂ³¤±¤ëÌÀ¤«¤ê¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÆþ¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿¤Ã°Å¤ÊÃæ¤Ç¤Ï¡¢¿¯Æþ¤âºî¶È¤â¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ìÀÚ¾ÈÌÀ¤ò¤Ä¤±¤º¡¢ÌëÃæ¤º¤Ã¤È°Å¤¤¤ÈÈÈ¹Ô¤Î¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤µ¡×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤ªÁ¦¤á¤Ê¤Î¤¬¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¾ÈÌÀ¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¡ÖÌÀ¡×¤È¡Ö°Å¡×¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤ò¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¡¢¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤â¡ÖÃ¯¤«Íè¤¿¡×¤Èµ¤ÉÕ¤«¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÏÂÆÀ¤Ë´·¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢¡ÖÊÑ²½¡×¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸ÍýÍ³¤«¤é¡¢Ìç¤È¸¼´Ø¡¢Áë¤Î´Ö¤Ê¤É¤Ëº½Íø¤òÉß¤¯¤Î¤â¡Ö²»¤ÎÊÑ²½¡×¤Ë¤è¤ëËÉÈÈ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê½¤ä¿¢ÌÚ¤Ï¼«Âð¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡Ê¼«Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¡Ë¤ÇÈÈºá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤â³°¤«¤é¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹â¤µ¤Ï150¥»¥ó¥Á°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¼´Ø¤Î¸°¤Ï³ù¥Ç¥Ã¥É¥Ü¥ë¥È¤¬¤ªÁ¦¤á¤Ç¤¹¡Ê¥¤¥é¥¹¥È»²¾È¡Ë¡£¥É¥¢¤Î·ê¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëïÙ¡Ê¤«¤ó¤Ì¤¡Ë¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤µ¤é¤Ë³ù·¿¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤¸³«¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Î¡ÈÈÈºá¤Î¥×¥í¡É¤È°ã¤¤¡¢¸½Âå¤Î¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤Ê¤É¤Ï¡ÈÁÇ¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¸°³«¤±¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ó¤Ã¤Ý¤¯¶¯°ú¤Ë¸°¤ò¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ³ù¥Ç¥Ã¥É¥Ü¥ë¥È¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ã±½ã¤Ë¡¢¸°¤òÇË¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬²Ô¤²¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¾¤Ë¸°¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö²¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾å¡×¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¸µ¤è¤êÆ¬¾å¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¸°¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤³¤¸³«¤±¤ë¤Î¤Ë¼ê´Ö¼è¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤Ï¤ê¸°¤òÇË¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò²Ô¤²¤Þ¤¹¡£¿´ÍýÅª¤Ë¤â¡¢¤«¤¬¤à¤Î¤ÈÇØ¿¤Ó¤¹¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¶²ÉÝ¿´¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÈºá¼Ô¤ò¤À¤Þ¤¹
¡¡ÃÏ°è°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤â¡¢¼«Âð¼þÊÕ¤Î¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤ä¤êÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¸ú²Ì¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä®²ñ¤äPTA¤¬ÃÏ°è¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤´¼«¿È¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤·¡¢Ì¡Á³¤ÈÃÏ°è¤ò½ä²ó¤·Îý¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¼Â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ÏÆ°µ¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤ò¡Ö¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ÈÈºá¼Ô¤¬¤½¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÂâ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â¤ä¤ê²á¤´¤»¤ÐºÑ¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¡Ö¿Í¡ÊÈÈºá¼Ô¡Ë¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡ÊÈÈºá¸¶°øÏÀ¡Ë¡¢¥ë¡¼¥È¤ò¸ÇÄê¤»¤º¤Ë²ó¤ë¡Ö¥é¥ó¥À¥à¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ï¡Ö¾ì½ê¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡ÊÈÈºáµ¡²ñÏÀ¡Ë¡¢ÈÈºá¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë²ó¤ë¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤òÎã¤Ë¤È¤ë¤È¡¢ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤«¤é¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¡¢Îã¤¨¤Ð¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊºîÀïËÜÉô¡Ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Ë½¸¹ç¤·¡¢ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¸ø±à¤ä¶õ¤ÃÏ¤Ê¤É¡¢¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¾ì½ê¤Ë¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÂâ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤·¤Ð¤·¤¿¤¿¤º¤à¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÈÈºá¼Ô¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÈºá·×²è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈÈºá¼Ô¤Ë¡Ö¸«¤»¤ë¡×¡¢¤½¤·¤ÆÈÈºá·è¹Ô¤òÄü¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÅö¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÈºá¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Ç¤À¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÁ±Àâ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö°ÂÁ´¸¸ÁÛ¡×¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤
¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥á¥¤¥½¥óÂç³Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥³¡¼¥Ñ¡¼½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Ù»¡¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ËÆ±¹Ô¤·¤ÆÄ´ºº¤·¡¢¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë15Ê¬ÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç¤ÎËÉÈÈ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¡¡24Ç¯¤Î·Ù»¡Ä£¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ÇÆüËÜ¤Î¼£°Â¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï76.6¡ó¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åç¹ñ¤æ¤¨¤Ë¡¢¸ÅÍè¡¢³°Å¨¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ìÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤ÇÆ±¤¸¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦ÀÁ±Àâ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö°ÂÁ´¸¸ÁÛ¡×¤Ï¡¢¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¸½Âå¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÈÈºáµ¡²ñÏÀ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤ÇËÉÈÈÂÐºö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬ÈÈºá¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÈÈºá¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤Ã¤Æ²Ã³²¼Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬ÆüËÜ¤Ë¡Ö¿¿¤Î°ÂÁ´¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¾®µÜ¿®É×¡Ê ¤³¤ß¤ä¤Î¤Ö¤ª¡Ë
Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡£1956Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¼Ò²ñ³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³ØÂç³Ø±¡ÈÈºá³Ø¸¦µæ²Ê¤ò½¤Î»¡£Ë¡Ì³¾Ê¡¢¹ñÏ¢¥¢¥¸¥¢¶ËÅìÈÈºáËÉ»ß¸¦½¤½ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£·Ù»¡Ä£¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿ÊÊýºö¤Ë·¸¤ëÄ´ºº¸¦µæ²ñ¡×ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÈºá³Ø¡¢ËÉÈÈ¤Î¥×¥í¡£¶áÃø¤Ë¡ØºÇ¿·ËÉÈÈÍýÏÀ¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹ ÈÈºá¼Ô¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ö²È¡×¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
