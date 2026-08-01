生活の場であり、資産でもある「不動産」。「一生に一度の買い物」と表現されることがあるほど、その購入は多くの人にとって一大イベントだ。一方で、中には杜撰すぎる建築がなされ、購入した人に絶望を与える物件も――。【衝撃】「史上最悪の欠陥マンション」と呼ばれたベルコリーヌ南大沢の写真を見る7月に『炎と水 中村哲と名もなき人たちの旅』で第48回「講談社 本田靖春ノンフィクション賞」を受賞した作家・山岡淳一郎