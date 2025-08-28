シャトレーゼ『シャインマスカットフェア』開始、ケーキ7種と冷たいスイーツなど発売

菓子専門店「シャトレーゼ」は8月27日から、『シャインマスカットフェア』を開催している。

旬のシャインマスカットを使ったケーキ7種をはじめ、ロールケーキや大福なども発売。販売期間は商品によって異なる。

シャトレーゼ『シャインマスカットフェア』2025 販売商品の一部

〈山梨県産シャインマスカットを使用〉

シャトレーゼの本社がある山梨県は、日本一のぶどうの名産地。盆地特有の気候で、昼夜の寒暖差が大きく、山の斜面により日照時間も長いため、果実が甘く育つという。収穫された山梨県産シャインマスカットは、工場や全国の店舗へ運ばれ、新鮮な状態で使用する。一部ケーキにおいては、店舗でカットしたシャインマスカットを飾りつけに使っている。

『シャインマスカットフェア』で販売する商品は以下の通り。

◆ナガノパープルと山梨県産シャインマスカットのプレミアムショート

シャインマスカットとナガノパープルの2種のぶどうを使ったケーキ。スポンジとホイップクリームの間には、シャインマスカットのジュレを挟んだ。なお、ナガノパープルとは、長野県内でしか生産できない高級ぶどうで、さわやかな甘みと芳醇な香りが特徴。発売日は9月3日〜10月2日頃。税込518円。

ナガノパープルと山梨県産シャインマスカットのプレミアムショート

◆山梨県産シャインマスカットのレアチーズタルト

北海道産クリームチーズを使ったレアチーズクリームと、カスタード入りホイップクリームで作ったタルトに、店舗でカットした山梨県産シャインマスカットを隙間なく飾った。発売日は8月29日〜10月2日頃。1ピース税込475円、ホール(直径15cm)税込3,240円。

山梨県産シャインマスカットのレアチーズタルト

◆スクエアショート 山梨県産シャインマスカット

さまざまなフルーツを挟んだショートケーキ。ホイップクリームとダイス苺、黄桃と洋梨のシロップ漬けを挟み、山梨県産シャインマスカットをトッピングしている。発売日は8月29日〜10月2日頃。税込432円。

スクエアショート 山梨県産シャインマスカット

◆プレミアムフレジェ 山梨県産シャインマスカット

シャインマスカットに洋梨を組み合わせた、華やかな見た目のケーキ。ホイップクリームと山梨県産シャインマスカット、洋梨ジュレを重ね、上面にも山梨県産シャインマスカットを飾った。発売日は8月27日〜10月2日頃。税込669円。

プレミアムフレジェ 山梨県産シャインマスカット

◆山梨県産シャインマスカットのフルーツボンブケーキ

シャインマスカットムースと、ぶどうムース、りんごゼリー入りソースを組み合わせたケーキ。上面には山梨県産シャインマスカットを飾り付けた。発売日は8月29日〜10月2日頃。税込518円。

山梨県産シャインマスカットのフルーツボンブケーキ

◆山梨県産シャインマスカットのフルーツパフェ

シャインマスカットとレモンで仕上げたパフェ。レモンピール入りレモンジュレ、アロエのシロップ漬け、シャインマスカットクリーム、ホイップクリームを重ね、シャインマスカットをトッピングした。発売日は8月29日〜10月2日頃。税込529円。

山梨県産シャインマスカットのフルーツパフェ

◆旬のフルーツバトン 山梨県産シャインマスカット

苺クリームとホイップクリームを挟んだ長さ18cmのケーキに、店舗でカットした山梨県産シャインマスカットをふんだんに飾った。発売日は8月29日〜10月2日頃。税込1,620円。

旬のフルーツバトン 山梨県産シャインマスカット

〈シャインマスカット使用の“ひんやりスイーツ”も〉

そのほか、シャインマスカットを使った冷たいスイーツも登場している。「山梨県産シャインマスカットのふんわりロール」226円、「シャインマスカット杏仁豆腐」194円、「山梨県産シャインマスカットのクリームあんみつ」378円、「山梨県産シャインマスカットのホイップクリーム大福」183円(各税込)。

「山梨県産シャインマスカットのふんわりロール」「シャインマスカット杏仁豆腐」「山梨県産シャインマスカットのクリームあんみつ」「山梨県産シャインマスカットのホイップクリーム大福」

〈シャインマスカットを使った“季節の和菓子”〉

また、季節の和菓子は3品を展開。シャインマスカットを一粒使った「山梨県産シャインマスカット大福」216円、求肥で包んだ「山梨県産シャインマスカットのぶどう餅」432円、シャトレーゼの自社ワインを使ったマスカット味のクラッシュゼリーと合わせた「旬の雫 山梨県産シャインマスカット」432円(各税込)。

シャトレーゼ「山梨県産シャインマスカット大福」「山梨県産シャインマスカットのぶどう餅」「旬の雫 山梨県産シャインマスカット」

■シャトレーゼ 公式サイト内『シャインマスカットフェア』