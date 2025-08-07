【Kirby Café】『Nintendo Switch 2 Edition ＋スターリーワールド』メニューがかわいい♪
任天堂の『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』をモチーフにした期間限定メニューが、「カービィカフェ」に登場。青いふしぎな流星がきれいなプレート＆ドリンクをどうぞ。
☆新作メニューや新作ゲームのイメージをチェック！（写真6点）＞＞＞
人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Café （カービィカフェ）』全店（TOKYO／OSAKA／HAKATA）にて、2025年8月28日（木）〜2026年3月31日（火）までの期間限定で、ゲーム最新作『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』をモチーフにした新作デザートとドリンクが登場する。
『スターリーワールド』は、『星のカービィ ディスカバリー』に追加される新しいストーリー。冒険の舞台である新世界が、突然飛来したふしぎな流星によって変貌し、カービィの新たな冒険が始まる！
ゲーム中のワドルディカフェに登場する「くるまほおばりケーキ」も、このキラキラの流星をヒントにしたバージョンが誕生するみたい♪
そして今回登場するメニューは、2025年8月28日（木）に発売となる『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』をモチーフにした2種類。
「ヘンケイ！くるまほおばりケーキ キラキラ流星Ver.」は、キラキラゼリーや金平糖などで表現。流星によって変貌していく新世界をくるまほおばりカービィが駆けぬけます♪
もう一品の新メニュー「スターリーワールド 〜はじまりの流星〜」は、『スターリーワールド』のゆらめくふしぎな空をイメージした、ライムが香るドリンク。爽やかなビジュアルとライムで夏の暑さも和らぎそう。
ゲームの世界のきらめく青い流星を、『カービィカフェ』で味わってみてね。
※『カービィカフェ』は、「星のカービィ」著作権者である株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が委託する版権管理会社 株式会社ワープスターのライセンスにて、ベネリック株式会社が運営するキャラクターカフェです。
（C）Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
☆新作メニューや新作ゲームのイメージをチェック！（写真6点）＞＞＞
人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Café （カービィカフェ）』全店（TOKYO／OSAKA／HAKATA）にて、2025年8月28日（木）〜2026年3月31日（火）までの期間限定で、ゲーム最新作『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』をモチーフにした新作デザートとドリンクが登場する。
ゲーム中のワドルディカフェに登場する「くるまほおばりケーキ」も、このキラキラの流星をヒントにしたバージョンが誕生するみたい♪
そして今回登場するメニューは、2025年8月28日（木）に発売となる『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』をモチーフにした2種類。
「ヘンケイ！くるまほおばりケーキ キラキラ流星Ver.」は、キラキラゼリーや金平糖などで表現。流星によって変貌していく新世界をくるまほおばりカービィが駆けぬけます♪
もう一品の新メニュー「スターリーワールド 〜はじまりの流星〜」は、『スターリーワールド』のゆらめくふしぎな空をイメージした、ライムが香るドリンク。爽やかなビジュアルとライムで夏の暑さも和らぎそう。
ゲームの世界のきらめく青い流星を、『カービィカフェ』で味わってみてね。
※『カービィカフェ』は、「星のカービィ」著作権者である株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が委託する版権管理会社 株式会社ワープスターのライセンスにて、ベネリック株式会社が運営するキャラクターカフェです。
（C）Nintendo / HAL Laboratory, Inc.