ゲーム「モンスターハンター ストーリーズ」シリーズ最新作となる、『モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜』の発売が決定した。対応機種はNintendo Switch2 、PlayStation5、Xbox Series X|S 、PC。発売時期は2026年が予定されている。

すべてのRPGファンに向けて作られるシリーズ最新作！ 『モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜』

雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームシリーズ「モンスターハンター」の世界観をベースとしたRPGシリーズ「モンスターハンター ストーリーズ」の最新作が、『モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜』だ。

シリーズではこれまで、プレイヤーが「モンスターハンター」の世界で「ライダー」としてモンスターと共存。モンスターと絆を結び、育て、冒険するという姿が描かれてきた。

新作の詳しい情報はまだ明らかになっていないが、シリーズファンに留まらず、すべてのRPGファンに楽しんでもらえるものを目指して開発中とのこと。今後の続報に期待したい。

（c）CAPCOM

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※”PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X ロゴ、Series S ロゴ、Series X|S ロゴ、Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S、および Xbox Series X|S は、Microsoft グループの商標です。

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)