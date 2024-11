キャサリン皇太子妃が、ウィリアム皇太子と共に英ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催された戦没者追悼記念コンサートに出席した。皇太子妃は9月にがんの化学療法を終了し、10月には公の場での公務に復帰した。会場では、ウィリアム皇太子がキャサリン皇太子妃の腰に手を当てたり、互いに見つめ合うなど、仲睦まじい様子が何度も目撃された。夫妻のこのような行動について、ボディーランゲージ専門家は「2人の愛情をよりオープンに示すようになったことを物語っている」と分析した。

キャサリン皇太子妃は9日夕刻(以下、日付はすべて現地時間)、英ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催された戦没者追悼記念コンサート「フェスティバル・オブ・リメンバランス」に出席した。英国と英連邦加盟国では、第一次世界大戦の休戦協定が締結された1918年11月11日を記念し、この日を「リメンバランス・デー(戦没者追悼記念日)」と定めている。この日にちなんで、退役軍人とその家族を支援する慈善団体「英王立在郷軍人会(Royal British Legion)」は毎年「フェスティバル・オブ・リメンバランス」を主催している。イベントの夜の部では、王室メンバーが会場のロイヤル・ボックスでパフォーマンスを鑑賞するのが恒例だ。キャサリン皇太子妃は9月にがんの化学療法を終えたことを報告し、10月10日にはウィリアム皇太子と共に英サウスポートを訪問し、公の場での公務に復帰した。キャサリン皇太子妃がチャールズ国王を含む王室メンバーと共に行事に参加するのは、3月にがんとの闘病を公表して以来初めてだ。なお今回、カミラ王妃は肺感染症からの回復中のため欠席した。ウィリアム皇太子は、妻やジョージ王子(11)、シャーロット王女(9)、ルイ王子(6)の3人の子どもたちをサポートするために公務を減らしており、先日、南アフリカ訪問中のインタビューで「今年はまったくリラックスできなかった」と述べた。「ロイヤル・アルバート・ホール」に到着した皇太子妃は、黒いコートドレスを着用し、左襟には戦没者を追悼する赤いポピーの造花を着けていた。ジュエリーは「モニカ・ヴィナダー(Monica Vinader)」によるパールのネックレスと、故ダイアナ妃が所有した「コリングウッド(Collingwood)」のパールのドロップイヤリングを着用していた。現地メディアによると、ウィリアム皇太子は会場を案内される間、キャサリン皇太子妃の腰に手を回して優しく撫でるなど、公の場に久しぶりに現れた妻を気遣う様子を見せていたという。その後、夫妻はロイヤル・ボックスでチャールズ国王の隣に着席し、パフォーマンスを鑑賞した。その間、何度も見つめ合い囁き合う姿が見られた。ボディーランゲージ専門家のジュディ・ジェームズ氏は、英メディア『Daily Mail Online』の取材で夫妻の行動について次のように分析した。「到着してからホストに挨拶に行くまで歩く短い時間で、彼らは愛情深く、互いに守り合うような仕草や視線、簡単なハグを繰り返していました。まさに『彼らは互いに手を放さずにいられない』という決まり文句が、本当にぴったりです。」「ウィリアムの母ダイアナ妃が受けたような過剰な注目を避けるため、2人はこれまで感情を抑えてきました。しかし今回、互いを見つめ合う姿は、2人の愛情をよりオープンに示すようになったことを物語っています。」