「眉毛は顔の印象を変えてしまう」と言われるが、イギリスの学校で補助教員として勤務する女性が最近、DIYの眉毛パーマをしたところ、生徒たちに「まるでバーコードのよう」と揶揄されたという。アフターの眉毛を公開したTikTokの動画とともに、英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えた。英リバプールで女優兼補助教員として活躍する20代のエルスペス・トッドさん(Elspeth Todd)は最近、「ブロウラミネーション」に自宅で挑戦した。

ブロウラミネーションとは、薬剤を使い強制的に眉毛が上向きに流れるようにする眉毛パーマで、「凛とした印象の美眉を作り出すことが可能」と人気である。ところがエルスペスさんがDIY後に学校へ行くと、生徒からの評判はすこぶる悪く「バーコード」と揶揄されたうえ、こう質問されたという。「その眉毛をスキャンして、スーパーマーケット『テスコ(Tesco)』でお得な食事セットを買ったの?」自称“トレンディな補助教師”であるエルスペスさんはその後、ショックを受けつつもDIY後の眉毛の動画をTikTokで公開。両手で額を隠した状態から、“バーコード”のような強烈な眉毛を披露し、不満そうな表情で「もう二度とDIYのラミネーションをしないわ」と宣言した。そしてこの動画には、「子供たちって残酷よね」「眉を上向きに流すのは全く自然ではないからやめるべき。このトレンドは最悪ね」「眉毛が強烈過ぎて、隠せないわね」「ひど過ぎる。これが人気なんて冗談だろ?」「3度見したよ。大爆笑」「このスキャンでいくら割引してもらったの?」といったコメントが寄せられた。エルスペスさんはこれらの声に対し、「バーコードで10%割引されたわ。子供たちは正直だから、この仕事をしていると常に謙虚でいられるのよ」とユーモアを交えて対応。翌日には眉毛を剃ったのか、ちょっぴり細めの眉で投稿を続けていた。ちなみに強烈な印象を残した眉毛といえば、過去にはDIYで眉ティントをしたまま寝てしまい、眉が黒い“草刈鎌の刃”のようになってしまった女性や、同じくDIY眉ティントで黒くて極太のナメクジのような眉になったブロンド女性が話題になっていた。画像は『Els TikTok「Dont think ill be trying home permanent lamination again…」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)