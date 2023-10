東京スカイツリー(R)にて、人気の漫画『ちいかわ』との初コラボイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)」の開催が決定!

『ちいかわ』の世界観が堪能できる参加型企画や限定オリジナルカフェメニュー、コラボ限定のオリジナルグッズの販売など、様々な企画が実施されます☆

東京スカイツリー(R)「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)」

開催期間:2023年10月17日(火)〜2024年1月16日(火)

開催場所:東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊 ※展望台への入場で観覧できます

東京スカイツリー(R)の期間限定イベントとして『ちいかわ』との初コラボイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)」を開催!

地上450メートルの天望回廊では、イベント限定のコラボイラストのキャラクターたちと撮影ができるフォトスポットや、みんなの願いごとを書き込んだ絵馬をかけることができる参加型展示スポットが設置されます。

また「SKYTREE CAFE」での限定オリジナルカフェメニューや、コラボ限定のフォトサービスを販売するほか、「THE SKYTREE SHOP」ではコラボ限定のオリジナルグッズを販売。

さらに「SKYTREE ROUND THEATER(R)」にて特別映像が上映されるほか、キャラクターをイメージした特別ライティングの点灯も実施されます。

ほかにも「ちいかわ」たちの特別グリーティング、東京スカイツリータウン(R)を回遊するスタンプラリーなどが開催される、ファン必見のコラボイベントです☆

天望デッキ・天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置

地上450メートルの天望回廊を中心に「ちいかわ」を始めとしたキャラクターたちがお出迎え。

イベント限定のコラボイラストを使用したフォトスポットや、願いごとを書いた絵馬をかけることができる参加型展示スポットなどが設置されます。

天望シャトル「天望シャトルにのって上空へ」

「ちいかわ」たちと一緒に星ふる空の旅に出発!

地上350メートルの天望デッキから天望回廊に向かうエレベーター内に『ちいかわ』のイラストを使用した装飾が施されます。

天望回廊 フロア445 ウェルカムエリア「星ふる世界へようこそ!」

天望シャトルを降りたウェルカムエリアで実施される「星ふる世界へようこそ!」

空の上から「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がお出迎えしてくれます。

星の椅子に座って記念写真が撮影できるスポットです。

天望回廊 フロア445〜450 回廊エリア「天空へおでかけ」

約110メートル続く回廊エリアでは『ちいかわ』のキャラクターたちを紹介。

物語を振り返りながら、好きなお話の前で写真を撮影することができます。

天望回廊 フロア450 折り返しエリア「無限白米湧きドコロ in 天望回廊」

回廊の終端部、折り返しエリアに設置される「無限白米湧きドコロ in 天望回廊」

空の上に隠されたヒミツの湧きドコロを大発見した「ちいかわ」たちをイメージしたスポットです。

漫画の名シーンがフォトスポットに大変身します!

天望回廊 フロア450 スロープ「巨大ちいかわ出現!」

ソラカラポイントへ向かうスロープエリアに展示される「巨大ちいかわ出現!」

大壁面グラフィックの「ちいかわ」たちと色んな写真を撮影できます。

天望回廊 フロア450 ソラカラポイント「星におねがい」

オリジナル絵馬:400円(税込)

地上451.2メートルの最高到達点「ソラカラポイント」は星が降り注ぐパワースポット。

イベント限定のオリジナル絵馬にお願いごとを書くことができます。

オリジナル絵馬はソラカラポイント近くに設置されているカプセルトイで購入可能です。

天望回廊 フロア450 スロープ「空の上の記念撮影」

ソラカラポイントからエレベーターに向かう最後のエリアで楽しめるの「ちいかわ」たちが贈るミニフォトスポット。

お気に入りのグッズを置いて眺望を背景に写真が撮れるエリアです。

天望デッキ フロア350にはシーズンごとのフォトスポットが登場

天望デッキ フロア350では期間限定のフォトスポットが登場。

ハロウィン・クリスマス・お正月でフォトスポットのデザインが変更されます。

限定オリジナルフォトサービス販売

開催場所:東京スカイツリー天望回廊 フロア445 フォトサービス

開催時間:10:00〜20:30 ※時間は変更になる場合があります

価格:1枚 1,700円(税込)

天望回廊からの絶景をバックに、イベント限定コラボイラストの「ちいかわ」たちと写真撮影ができる限定フォトサービス。

撮影した写真はオリジナル台紙に入れて配布されます。

※一部背景は合成画像です。画像はイメージです。また、内容は変更となる可能性があります

※予告なく購入数が制限される場合があります

※限定台紙は無くなり次第終了します

限定オリジナルフォトサービス参加特典

撮影に参加された方には、フォトカードを1組1枚プレゼント。

コラボイベントのアートが使用されたかわいいカードです☆

天望回廊 フロア450でのちいかわ・ハチワレ・うさぎの特別グリーティング

開催期間:2023年10月17日(火)〜20日(金) 4日間

開催時間:11:00/12:30/14:00/15:30

開催場所:東京スカイツリー天望回廊 フロア450

4日間限定で、展望台に「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が登場!

一緒に記念撮影をして遊べる、特別なグリーティングです。

グリーティング参加に関する注意

販売日時:2023年10月10日(火) 14:00より

購入方法:オンラインのみの販売となります。詳細は特設サイトを確認ください

「ちいかわたちの特別グリーティング」に参加するためには、グリーティング参加券付きスカイツリー入場券が必要となります。

各回20組先着順につき、定員に達し次第販売終了となります

※参加券1枚につき1組(最大5名まで)が参加できます。複数名で参加される場合、全員揃ってから来場ください

SKYTREE CAFE「限定オリジナルカフェメニュー」

販売時間:10:00〜20:45(L.O. 20:15)※混雑状況に応じてL.O.の時間変更あり

販売場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア340 SKYTREE CAFE

SKYTREE CAFEにて『ちいかわ』に登場するキャラクターをイメージしたオリジナルカフェメニューを販売。

コラボアートがかわいいフードやデザート、ドリンクが用意されます。

※営業時間は展望台の営業時間に準じて変更になる場合があります。最新の情報は東京スカイツリー公式HPを確認ください

※340カフェ入口にて、整理券を配布する場合があります

※一度の入店につき、注文はひとり5品・各1点までとなります

星ふるオムライス/星ふるむちゃうまプリンパフェ

星ふるオムライス

価格:1,600円(税込)

星形のチキンライスがかわいいオムライスプレート。

サラダとコーンスープもついた、大満足のメニューです☆

星ふるむちゃうまプリンパフェ

価格:1,400円(税込)

「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)」のロゴ入りグラスで提供されるプリンパフェ。

たっぷりのフルーツにむちゃうまなプリンがどどーんと乗った豪華なデザートです。

星ふるドリンク ちいかわ/星ふるドリンク ハチワレ

星ふるドリンク ちいかわ

価格:1,000円(税込)

いちごソースとヨーグルトを混ぜると甘酸っぱいいちごヨーグルト味に味変!

ドリンクのカラーも「ちいかわ」をイメージしたピンク色になっています。

星ふるドリンク ハチワレ

価格:1,000円(税込)

「ハチワレ」をイメージしたカラーのしゅわしゅわソーダ。

フルーツやナタデココがふわふわ浮いた、見た目も楽しい一杯です。

星ふるドリンク うさぎ

価格:1,000円(税込)

「うさぎ」をイメージしたカラーのドリンク。

あま〜いレモネードにフレッシュレモンの爽やかな香りがアクセントになっています。

購入特典

カフェメニュー1品注文ごとにもらえるオリジナルコースター。

全7種類から1枚がランダムでプレゼントされます。

※コースターの柄は選べません

※数量限定につき、無くなり次第、配布を終了となります

THE SKYTREE SHOP「限定オリジナルグッズ」

販売時間:10:00〜20:30

販売場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア345 THE SKYTREE SHOP

THE SKYTREE SHOPでは、コラボ限定のオリジナルグッズを販売。

コラボのタイトル「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)」のアートを使用したかわいいグッズです☆

※営業時間は展望台の営業時間に準じて変更になる場合があります。最新の情報は東京スカイツリー公式HPを確認ください

※グッズには購入個数制限があります。また、限定品のため無くなり次第終了となります

トレーディングスマホに貼れるサイズのクリアステッカー/パタパタメモ/プリントクッキー

トレーディングスマホに貼れるサイズのクリアステッカー

価格:各330円(税込)※BOX販売あり

種類:全10種

スマホケースに貼れるサイズのステッカー。

半透明タイプのステッカー全10種が展開されます。

パタパタメモ

価格:770円(税込)

4種類のデザインがセットになったパタパタメモ。

コンパクトに折りたためて持ち歩きにも楽ちんなステーショナリーです。

プリントクッキー

価格:1,080円(税込)

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がプリントされたプリントクッキー。

おまけのステッカーは全10種類のキャラクターからランダムで1枚封入されています。

クリアファイル/大きめトートバッグ/トレーディングアクリルスタンド

クリアファイル

価格:各440円(税込)

A4サイズのクリアファイルは全2種類をラインナップ。

書類やプリントをかわいく収納することができます。

大きめトートバッグ

価格:2,750円(税込)

「ちいかわ」たちが並んだ、大きめのトートバッグ。

A3サイズのノートやパソコンなども楽々入るサイズです。

トレーディングアクリルスタンド

価格:各330円(税込)※BOX販売あり

種類:全10種

イベント限定デザインのアクリルスタンド。

どれが出るのかワクワクする、トレーディング仕様になっています。

購入特典

フロア345ショップ内で「ちいかわ」関連グッズを購入された方限定の特典として用意されるオリジナルショッパー。

税込み3,000円以上購入することで、購入されたグッズを入れて提供されます。

※一部商品を除く(販売機など)

※数量限定につき、無くなり次第、配布終了となります

「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

上映期間:2023年10月17日(火)〜2024年1月16日(火)

上映時間:各回約6分

スケジュール:

・10月・1月:18:00〜/18:45〜/19:30〜/20:00〜

・11月・12月:17:30〜/18:15〜/19:00〜/※19:45〜

上映場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア350

天望デッキ フロア350にて楽しめる「SKYTREE ROUND THEATER(R)」

窓ガラスを巨大スクリーンに仕立て、12台のスピーカーによる臨場感溢れる音響と、24台のプロジェクターで迫力のある映像を投影する夜間限定の演出空間です。

地上350メートルのパノラマスクリーン「SKYTREE ROUND THEATER(R)」で『ちいかわ』のアニメ第1〜5話を上映。

夜景とともに、『ちいかわ』アニメを楽しむことができます。

※内容は変更となる可能性があります

※12月13日(水)・14日(木)・21日(木)・24日(日)・25日(月)の19:45の回は上映されません

特別ライティング点灯

点灯スケジュール:2023年10月17日(火)、20日(金)、21日(土)、22日(日)、11月4日(土)〜2024年1月13日(土)の毎週土曜日、14日(日)

点灯時間:10月・1月 17:45〜24:00/11月・12月 17:30〜24:00

内容:以下7種類のライティングが、約2分毎に順番に点灯します

ちいかわをイメージしたライティングハチワレをイメージしたライティングうさぎをイメージしたライティングくりまんじゅうをイメージしたライティングモモンガをイメージしたライティングシーサーをイメージしたライティングラッコをイメージしたライティング

「ちいかわ」たちをイメージした特別ライティングを点灯。

パープルやオレンジ、グリーンのグラデーションが夜景と共に楽しめます。

※事前の予告なく、点灯時間および内容を変更する場合があります

東京スカイツリータウン館内スタンプラリー

開催期間:2023年10月17日(火)〜2024年1月16日(火)

※台紙がなくなり次第終了となります

ラリーポイント:

東京スカイツリー天望デッキ フロア350東京スカイツリー天望デッキ フロア345東京スカイツリー天望回廊東京ソラマチ(R) ウエストヤード4階 テレビ局公式ショップ 〜ツリービレッジ〜東京ソラマチ イーストヤード3階 ちいかわらんど

東京スカイツリータウン館内にてスタンプラリーを実施。

東京スカイツリータウン内にある、ラリーポイント5か所を巡ってスタンプをすべて集めると、 イベント限定のカードを完成させることができます。

スタンプを重ねて押して、ゲストの手で限定カードを完成させることができるイベントです。

※限定カードは、ラリーポイント5か所に設置されています

※内容は変更となる可能性があります

※多くの方が楽しめるよう、ひとりにつき1枚までとなります

『ちいかわ』の世界観が堪能できる参加型企画やコラボメニュー、グッズの販売など、様々なイベントが盛りだくさん。

東京スカイツリー(R)にて2023年10月17日より開催される「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)」の紹介でした☆

