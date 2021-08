子供は遊びや体験を通し成長していくが、好奇心が旺盛すぎてヒヤヒヤさせられることも多い。このたび中国から、天井から頭だけを突き出したホラー映画のような子供の姿が捉えられ、『The Daily Star』などが伝えて話題となっている。

中国・貴州省普定県で今月27日、就学前と思われる女児が自宅2階の床に開いていた穴に頭を突っ込んで抜けなくなる事故が発生した。

穴は1階と2階の間に天井埋込形の換気扇を設置するために開けられていたもので、直径20センチほどの大きさだった。この家に住む女児が普段は開いていない穴に気付き、好奇心から頭を突っ込んだところ抜けなくなってしまったという。

両親は女児の泣き叫ぶ声で異常に気付き、なんとか助け出そうと1時間ほど粘ってみたものの救出できず、地元の消防隊に助けを求めた。

駆け付けた消防隊は当初、2階で1人が女児の脚を支え、別の隊員が1階から頭を押し上げたものの失敗。工具を使って1階天井の穴を広げようとしたが上手くいかず、その後植物油を頭に塗って対処したところ救出開始から40分後に頭がスルリと抜けた。女児は地元の病院で検査を受け、怪我はないことが確認されている。

なお消防隊員は救出の様子を撮影しており、天井から頭部だけを突き出した女児の動画を見た人は「まるで大きな毛玉だな」「ホラー映画」「何も知らないまま、あんなふうに頭が天井から出ていたらゾッとするわ」「映画『リング』の井戸から這い出して来る貞子のシーンを思い出した」「怖い」「無事で良かった」といった声をあげている。

ちなみに何かに入り込んで抜けなくなってしまうのは小さな子供だけではない。イギリスでは昨年、21歳の女性がタンブラー乾燥機にはまってしまった。また14歳の少女はTikTokの撮影で子供用ブランコに乗ってお尻がはまり、2人とも消防隊のお世話になっていた。画像は『The Daily Star 2021年8月29日付「Girl gets head stuck in ceiling like horror movie in hilarious freak accident」(Image: Weibo/China Fire Brigade)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 A.C.)