¡ÖËÍ¤Î¸Ô´Ö¤Ë¼ê¤ò¡Ä¡×½ôÀ±ÏÂ¸Ê¡¡Ç®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÈÉÔ¶à¿µ¹ÔÆ°¡É¸ì¤ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ôÀ±ÏÂ¸Ê¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¡¢¡Ö¸÷£Ç£Å£Î£Ê£É¡×»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ¤¬²á¤®¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤Ö¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿½ôÀ±¤Ï¡ÖÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤«¤é¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬²È¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¡¼¤¯¤ó¡Ê½ôÀ±¡Ë¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÉô²°¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ë¿²¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â¡Ø¸«Ä¥¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë¹½¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¶õ¹Á¤È¤«±Ø¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥°¥ï¡¼¥Ã¤Ã¤ÈÍè¤Æ´í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢·ÙÈ÷°÷¤¬£µ¿Í¤°¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â±¦¼Ð¤á¸å¤í¤Ë¤¤¤ëÅÛ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÅÙ¤¬²á¤®¤Æ¤ëÅÛ¡£·äÁÀ¤Ã¤ÆËÍ¤Î¸Ô´Ö¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤¬¡Ö±¦¼Ð¤á¸å¤í¤«¤é¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¿¨¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤«¡¼¤¯¤ó¤Ï¡È±¦¶Ê¤¬¤ê¡É¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×¤È°¥Î¥ê¤¹¤ë¤È¡¢½ôÀ±¤Ï¡Ö°ã¤¦¤è¡¢¤½¤¤¤Ä¤¬¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£