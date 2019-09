ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下:USJ)では、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」を舞台にした冬限定イベント「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」を、2019年11月8日(金)よりスタートする。

聖なる夜を祝すキャッスル・ショー

2019年で5周年を迎えてもなお、国内外のゲストから圧倒的人気を誇る「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」。毎年冬の恒例イベントとなっているキャッスルショー「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」では、ホグワーツ城を舞台に、聖なる夜に結成された4人の魔法団による、秘密の物語が繰り広げられる。



ショーのフィナーレで強い光を灯す呪文「ルーモス・マキシマ」が唱えられると、隅々までを照らす圧倒的な輝きに包まれるホグワーツ城。「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」ではじめて魔法の世界に出会った時のような、冬ならではの感動を体験してみてほしい。

<ストーリー>

クリスマスを間近に控えたホグワーツ魔法魔術学校は、いつもよりひっそりとした気配。この時季、クリスマス・ホリデーを家族と過ごすために、ほとんどの生徒が学校を離れるからだ。

そんな中、ホグワーツ城の前にやって来たのは、4人の生徒たち。ハッフルパフ、グリフィンドール、レイブンクロー、スリザリン™各寮の生徒である彼らは、盛大な聖夜のお祝いをすることを思い立つ。そう、ホグワーツ城に魔法をかけて、魔法界をクリスマスの喜びで満たそうというのだ!

一方の手にランタン、もう一方の手に杖を持って、セストラル・カート(馬車の荷台)の上や周りに立ち、呪文を唱えると―

真っ白な雪、愉快な4寮の雪だるま、華麗なクリスマスの祝祭…壮大なホグワーツ城に、魔法界のクリスマスの情景が次々に!「クリスマスをみんなで楽しもう!」 さらに壮大な魔法をかけるべく、彼らが杖を振った先に現れたのは―。

【開催概要】

「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」

開催期間:2019年11月8日(金)〜2020年1月13日(月)

開催場所:ホグワーツ城前

開催時間:約10分

※開始時間、開催回数は日によって異なる。

※2020年1月14日(火)以降は、内容を一部変更して開催。

ツリーが光り輝く、クリスマス装飾に彩られたホグズミード村

冬のホグズミード村は、魔法のお菓子のリースや魔法用具のオーナメントなど、魔法界ならではの伝統的なクリスマス装飾に彩られた、この季節だけの特別な雰囲気に変身。ゲストがかける魔法で明かりが灯り、飾られたオーナメントが動き出す「ホグズミード村のクリスマス・ツリー」も必見だ。

「ホットバタービール」など冬季限定のフードメニュー

また、クリスマス装飾で彩られたホグズミード村には、冬の魔法界ならではのフードメニューが登場。冷えた身体を芯から温める「ホットバタービール』や、クリスマス休暇の食事をイメージした「クリスマス・フィースト」といった冬季限定メニューが味わえる。

4匹のカエルが奏でるハーモニー「フロッグ・クワイア」もクリスマス仕様に

ホグワーツ魔法魔術学校4寮の生徒たちと4匹のカエルによる、美しい歌が楽しめる「フロッグ・クワイア」も、クリスマスだけの特別バージョンに。作中にも登場する魔法界のクリスマス・ソングから、ちょっぴり不思議なクリスマス・ソングまで、この時期ならではのハーモニーが奏でられる。



【開催概要】

「ホリデー・フロッグ・クワイア」

開催期間:2019年11月8日(金)〜2020年1月13日(月)

開催場所:パフォーマンス・ステージ



HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. (s19)

