政府は来年4月から2年間、食料品の消費税を1%に引き下げる方針を閣議決定しました。しかし、財源など多くの課題を残したままの見切り発車となります。消費税が導入されて以来、初めての減税。政府は物価高対策と位置付けていますが、本当に「物価が下がるか」は不透明です。高市総理「税・社会保険料負担や物価高に苦しんでおられる中所得・低所得の方々の負担軽減が、現下の最重要課題」高市総理は減税の効果を強調しますが、実際