エボラ出血熱が流行しているコンゴ（旧ザイール）東部で、防護服を身につける医療関係者＝6月18日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英オックスフォード大は13日、アフリカ・コンゴ（旧ザイール）東部で流行するエボラ出血熱の「ブンディブギョ株」に対する世界初のワクチンの臨床試験（治験）を開始すると発表した。18〜55歳の参加者50人を募集中で、今後数週間以内に治験用ワクチンを接種する。ワクチンはオックスフォード