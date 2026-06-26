2025年の産経賞セントウルステークス（G2）などを制したカンチェンジュンガ（牡6・栗東・庄野靖志厩舎）が、6月25日付で競走馬登録を抹消した。今後は阪神競馬場で乗馬となる予定。【セントウルS】カンチェンジュンガが豪快な差し切りV短距離路線で活躍カンチェンジュンガは父ビッグアーサー、母クェスタボルタ。JRA通算24戦6勝で、獲得賞金は1億6122万5000円。重賞では2025年阪急杯、同年産経賞セントウルステークスで2勝を挙