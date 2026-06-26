JRAは、ジェイソン・コレット騎手に6月27日から8月26日までの期間、短期騎手免許を交付すると発表した。コレット騎手は1991年5月18日生まれ、ニュージーランド出身。2012年にオーストラリア騎手免許を取得し、近年はニューサウスウェールズ州を主戦場に活躍している。豪G1勝ちなど実績多数2024／25年シーズンは74勝を挙げてリーディング2位を獲得し、2025／26年シーズンも6月25日時点で42勝をマークしている。主なG1勝ちは20