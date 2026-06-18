漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』（ぼざろ）が、本日18日発売の連載誌『まんがタイムきららMAX』8月号より連載が再開された。作者・はまじあき氏の体調不良で1月発売号から休載しており、半年ぶりの連載再開にはまじ氏は「おかげさまで体調も万全に回復し、連載を再開させていただくことになりました！」と報告。あわせて記念イラストが公開された。【画像】ぼっちちゃんの変顔（笑）公開された『ぼざろ』連載再開の記念イラスト