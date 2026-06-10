YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「夜のクルーズの盛り上がりが凄すぎた!! | 初めてのディズニー・クルーズ・ライン Day 2 Vol.5」と題した動画を公開しました。動画では、ディズニー・クルーズ・ラインの船内で繰り広げられる夜のエンターテイメントや、限定グッズのショッピングを満喫する様子が収められています。 夜の「Disney Imagination Garden」で開催されたキャラクタ&