N-BOXと価格差わずか…人気モデルのエントリーグレードとは？2026年も国内新車市場ではコンパクトカーへの注目が続いています。燃費性能や扱いやすいサイズ感、安全装備の充実などを重視するユーザーが多いなか、長年にわたり安定した支持を集めてきたモデルのひとつがホンダの「フィット」です。実際に、乗用車ブランド通称名別順位 2026年4月分（軽自動車除く）では15位に入り、4212台を登録。日常生活にしっかり寄り添う存