「ChatGPT」を開発するOpenAIが、新規株式公開(IPO)に向けた登録届出書の草案を証券取引委員会に提出したことを明かしました。ライバルのAnthropicが同様の書類を提出してからわずか1週間あまり後のことになります。Confidential submission of draft S-1 to the SEC | OpenAIhttps://openai.com/index/openai-submits-confidential-s-1/OpenAI files for IPO, following Anthropic | The Vergehttps://www.theverge.com/ai-artifi