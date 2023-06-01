¡ÚAmazon¡§Hisense 4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Û ´ü´Ö¡§6·î3Æü0»þ～6·î16Æü23»þ59Ê¬ Amazon¤Ë¤Æ¡¢Hisense¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï6·î16Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ º£²ó¡¢MiniLED 4K±Õ¾½¥¹¥Þー¥È¥Æ¥ì¥Ó¡ÖE7N PRO¡×¥·¥êー¥º¤Î85V·¿¡ÊAmazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ä¡¢4K±Õ¾½¥¹¥Þー¥È¥Æ¥ì¥Ó¡ÖE55S¡×¥·¥êー¥º¤«¤é65V·¿¡Ê2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤¾¤ì´ü´ÖÃæ¡¢³ä°ú