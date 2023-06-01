¡ÚAmazon¡§Philips ¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§6·î3Æü～6·î16Æü23»þ59Ê¬ Amazon¤Ë¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï6·î16Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢IMAX±Ç²è´Û¥ì¥Ù¥ë¤Î²»¼Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖFB1¡×¡¢Âç¸ý·Â¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖTAB4000¡×¡Ê1Ç¯ÊÝ¾Ú/2Ç¯ÊÝ¾Ú¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ