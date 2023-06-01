¡Ú¡ÖFINAL FANTASY VII REBIRTH¡×Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/WindowsÈÇ¡Û 6·î3Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§ ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ/¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë 6,578±ß Digital Deluxe Edition 8,201±ß CERO¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡§C¡Ê15ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/WindowsÈÇ¡ÖFINAL FANTASY VII