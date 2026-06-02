ロピア（資料写真）食品スーパー「ロピア」（川崎市幸区）は５日、ホームセンター「島忠ホームズ」の大和店（大和市）に新店舗を開店する。３０〜４０代の子育て世帯を主力顧客とみて、プライベートブランド（ＰＢ）品のほか、国産牛を使用したローストビーフや骨取りした鮮魚の切り身などを看板商品として取りそろえる。県内で３２店舗目。ロピアは出店地域にちなむ内装の絵柄が特徴で、大和店は引地川沿いの「千本桜」や１９