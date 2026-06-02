海老名市役所（資料写真）台風６号の接近に伴い、神奈川県海老名市は２日午後８時からコミュニティセンター５カ所で避難所を開設する。合わせて災害警戒本部を設置し、警戒レベル３の高齢者等避難を発令する予定。３日は市役所以外の公共施設を臨時休館、全小中学校を臨時休校する。