横浜ビー・コルセアーズ（資料写真）バスケットボールＢリーグ１部（Ｂ１）の横浜ＢＣは２日、原毅人（たかと）氏（３８）が７月１日付で代表取締役社長に就任すると発表した。横浜市出身。小学校からバスケットボールを始め、東海大相模高やｂｊリーグ・青森などで選手生活を送った。引退後はスポーツビジネスの経験を積み、２０２３年から当時Ｂ２の滋賀で代表取締役社長などを務め、Ｂ１復帰に貢献した。原氏はクラブを通