（桃園中央社）北部の台北市と桃園市を結ぶ空港線を運行する桃園メトロ（MRT）は1日、同市内で東京モノレールと姉妹鉄道提携に関する協定を結んだ。締結式に出席した張善政（ちょうぜんせい）桃園市長は、日本の経験に学び、旅客サービスの向上や都市の発展、観光の振興につなげたいとの期待を示した。張市長は、日本の鉄道は、定時運行率、安全管理、沿線開発、観光プロモーションのいずれも世界水準にあると強調。今年末にはグリ