ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で先発出場。4打数3安打で3試合ぶりの猛打賞を記録、打率を.289まで上げた。試合はドジャースが1－4で敗れている。第4打席では、二塁への弱い当たりに俊足を飛ばして内野安打で出塁。その後、味方の内野ゴロで二塁へ滑り込む際に予想外の変則プレーを披露した。 ■イチローも見