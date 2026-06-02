朝日新聞社、朝日放送テレビ、スポーツブル、KDDIの4社は、スポーツブルが運営するスポーツメディア「SPORTS BULL（スポーツブル）」内で展開する「バーチャル高校野球」にて、第108回全国高校野球選手権大会の地方大会全試合を、6月13日から無料配信することを発表した。 ■全国大会でも無料ライブ配信を予定 「バーチャル高校野球」は2015年にスタートし、「SPORTS BULL」内で展