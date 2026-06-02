ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは、5月を18勝10敗で大きく勝ち越し。貯金17で2位パドレスに5.5ゲーム差、早くもナ・リーグ西地区の首位を独走し始めている。米誌『スポーツイラストレイテッド』系列のドジャース専門サイト『ドジャースオンSI』は1日（日本時間2日）、今季からチームに加入したカイル・タッカー外野手に関する記事を掲載。ここまでの成績低