長崎から世界へ音楽と平和のメッセージを発信する新たな音楽祭の開催が発表されました。 世界で活躍する超一流のアーティストの音楽を楽しんでもらおうと企画された「NAGASAKI JAZZ＆CLASSICFESTIVAL 2026」。 10月10日からの3日間、ブリックホールなどを会場に12の公演を予定しています。 世界的ピアニストの辻井 伸行さん、ジャズトランぺッターの松井 秀太郎さんをメイン