台風6号は、3日未明に広島県に最も近づく見込みで、大雨や強風などに十分な注意が必要です。県内では台風の影響で断続的に雨が強まっています。2日夜遅くにかけては雨が強まりやすく、3日朝までの24時間に降る雨の量は、多い所で100ミリの予想です。風が最も強まるのは2日夜から3日明け方までで、最大風速は、陸上で15メートル、海上で20メートルの見込みです。気象台は、低い土地の浸水や河川の増水、強風や高波に十