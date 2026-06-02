広島駅ビル2階で、路面電車のホームを覆う、大屋根の取り付け工事が行われました。■永嶋凜子記者リポート「午前0時半をすぎました。今、大屋根の一部を架設する工事が始まりました。」広島駅ビル2階の路面電車のホームなどを覆う大屋根の取り付け工事は、広島駅前の交差点一帯を通行止めにして実施されました。2028年度までに3回に分けて行われる計画で、今回はその1回目です。約3時間をかけて、屋根の中央部分