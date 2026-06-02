新たな防災気象情報の運用が始まったことを受け気象台は2日朝、チラシを配布して市民への周知を図りました。 JR長崎駅前では長崎地方気象台の職員8人がチラシ200枚を配り市民に周知を図りました。 新たな防災気象情報は5月29日から運用が始まり、「大雨」「河川の氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、レベルの数字などで危険度が判断しやすくなりました。 （長崎地方気象台防災管理官 森 雅之さん）