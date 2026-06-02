31日に行われたチャンピオンズリーグ決勝では、パリ・サンジェルマンがアーセナルを撃破して2連覇を達成。その最高レベルのパフォーマンスにサッカーファンは大いに魅せられたが、サッカーファンを魅了したのは選手だけではない。ド派手な衣装で注目を集めたのは、アルバニア出身のモデルでありスポーツキャスターのエヴァ・ムラティだ。サッカーファンの間ではお馴染みの美人キャスターとなりつつあるが、今回のCL決勝ではムラテ